De tre råsterke bortepoengene for Sørloths lag betyr også en ny nedtur for Barcelona-trener Xavi.

I midtuken røk de ut av cupen for Athletic fra Bilbao, og heller ikke i ligaen har den gamle midtbanemaestroen greid å få maks ut av Barcelona-laget. Rivalen Real Madrid er hele ti poeng foran, mens overraskelsen Girona har åtte poengs forsprang til katalanerne.

Etter tapet varsler Xavi at han gir seg ved sesongslutt. Det sier han på pressekonferansen etter kampen.

– Vi har nådd et punkt som ikke har en vei tilbake. Det er tid for forandring. Som en Barca-fan tror jeg at det er på tide å dra. Jeg snakket med styret og klubben i dag og gir meg 30. juni, sier Barcelona-sjefen.

– Jeg vil det beste for denne klubben, og det beste er at jeg gir meg, sier 44-åringen.

Xavi overtok Barcelona i november 2021 og er inne i sin andre hele sesong som trener for klubben der han dominerte som spiller i et tiår.

– GIR MEG: Xavi varsler at han trer ut av jobben som manager for Barcelona. Foto: Enric Fontcuberta / EPA / NTB

I seriekampen lørdag hadde Sørloth først vært nest sist både på 1–0 og 3–3 – før han med sitt nest beste ben, det høyre, kranglet inn 4–3 ni minutter på overtid.

95 sekunder senere, da Barcelona hadde sendt frem de fleste i håp om utligning, kontret Villarreal inn også 5–3 ved José Luis Morales.

Åttemålspartyet startet da Sørloth junior etter beste familietradisjon agerte møtende spiss på et innkast. Så vendte han bort en Oriol Romeu enkelt og spilte opp Gerard Moreno til ledermålet.

Villarreal ledet også 2–0, før Barcelona snudde etter mål av Gündogan, Pedri og et selvmål av Eric Bailly.

Men seks minutter før full tid var Sørloth på ferde igjen.

Grafikk: www.sofascore.com

Med en presis stikkpasning spilte spissen frem Guedes, som klinket 3–3 nede i hjørnet bak Iñaki Peña i Barcelona-målet. Men det var bare begynnelsen på sluttspurten til Villarreal, som dro til med to overtidsmål.

Foranledningen til Sørloths 4–3-mål var riktignok av den kålete sorten. Etienne Capoue vant ballen utenfor 16-meteren og prøvde å spille opp nordmannen, men Barcelona overtok kontrollen. Trodde man. Ronald Araújo skulle klarere, men måkte ballen rett tilbake til Capoue.

Den franske veteranen spilte direkte til Sørloth, som prøvde seg med venstre først, men fikk skuddet stoppet. Mens lagkameratene ropte på hands for blokkeringen, var nordmannen mer opptatt av å score. Han jaktet den ledige ballen og ordnet 4–3.