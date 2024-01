– I dag forklarte jeg han situasjonen for første gang. En situasjon som etter min mening ikke er bra, sier Nenad Asanovic til VG.

Han er agenten til Andrej Ilic (23). Det har lenge vært skrevet om stor interesse for Vålerenga-spissen. Cardiff er en av klubbene som har vært konkrete i sin interesse.

Vålerenga er for tiden på treningsleir på Tenerife. Onsdag slo de nettopp Tenerife 5–0 i en treningskamp.

Før kampen sto Ilic oppført i lagoppstillingen til andre omgang, men han kom aldri på banen. Agenten forklarer at Ilic ikke følte seg bra.

Andrej Ilic ble presentert som en av de elleve som skulle spille andre omgang. Slik ble det ikke. Foto: Skjermdump/Vålerenga

– Klubben har avvist begge tilbudene som jeg har kommet med. Han er veldig skuffet over det. Jeg sa han burde si til treneren at han ikke føler seg bra mentalt, og at han burde be om ikke å spille. Jeg er veldig takknemlig overfor treneren at han tillot det, sier Asanovic til VG.

– Som hans agent kan jeg si at han er forvirret over situasjonen. Det er ni dager igjen av overgangsvinduet, men Vålerengas krav er fortsatt for høye, sier Asanovic.

Sportslig leder Joacim Jonsson svarer slik rundt Ilic’ situasjon:

– Det er almenn kjent at det er konkret interesse rundt Ilic og vi er midt i et vindu. Vi besluttet at han ikke skulle brukes i dag, sier Jonsson til VG.