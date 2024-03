– Helt for jævlig. Jeg er ikke trent for dette. Og så er jeg fem kilo for tung. Alt for Even, sier Strindheim-løper Petter Northug til NRK før finalen.

Men eldste bror Northug leverte så til de grader sammen med lillebror Even.

– Så jævlig. Jeg har mest lyst til å spy. Jeg blir svimmel, jeg mister synet. Da er det vanskelig å gå klassisk, særlig jeg som ikke trener diagonal. Jeg er blitt en treig, jævla diesel, sier Northug til NRK.

TOMAS NORTHUG Reiste seg fra sofaen for brødrene

Hjemme i Trøndelag satt mellomste bror Tomas og så brødrene på TV. Han ble emosjonell og stolt. Han måtte rett og slett reise seg foran TVen da han skjønte at brødrene hadde los på medalje.

– Jeg vet at Petter er smart. Det er både det fysiske, men så er det også hodet. Og det hodet har vi sett mange ganger, Petter har et helt sinnssykt konkurransehode som våkner i slike settinger. Jeg må bare le av det, sier Tomas som tok NM-gull med Petter i samme øvelse i 2010 til VG.

Tomas hadde ikke trodd at familiens nåværende landslagsløper Even skulle få en bror å ta NM-medalje med for noen år siden. Han trodde Petter var i ferd med å dovne, men ser nå at det er ting på gang. Tomas legger til at det krever en viss grunnform å levere det Petter Northug gjorde på lagsprinten.

Han fikk flashback til VM-femmila i Falun i 2015 da Petter vant.

– Det var samme føret i dag som da. Dette var helt rått, sier Tomas.

Petter Northug mimrer også, og forteller om nostalgiske følelser til Kongsberg-NM i 2006 da han slo gjennom med NM-gull og faren John jaget ham frem. Samme helg ble Northug vraket til OL.

MARTIN JOHNSRUD SUNDBY Imponert

– Han har et hode ingen andre har. Jeg tror ikke engang Johannes (Høsflot Klæbo) har det, sier Martin Johnsrud Sundby på NRK.

For eldste Northug tok seg solid sammen og imponerte på sin andre av tre etapper på lagsprinten. Han sendte lillebror Even ut som nummer fire etter tre av seks etapper. Even sendte storebror ut som nummer fire på Petters siste etappe.

Storebror Petter imponerte ytterligere og sjokkerte nærmest NRK-kommentatorene da han gikk Strindheim opp til 2. plass før siste etappe, han tok nesten igjen Didrik Tønseth og fikk bedre etappetid enn landslagsløperen.

SVIMMEL: Petter Northug krummet ryggen og ga alt. Foto: Geir Olsen / NTB

– Det Northug driver med er nesten ikke til å tro. Hvem hadde trodd at vi skulle få oppleve dette en gang til, sier Fredrik Aukland på NRKs sending.

– Han gliser Klæbo, når han ser hva Northug gjør. Petter Northug er bedre i 2024 enn da han la opp, roper NRK-kommentator Jann Post.

Byåsen ledet hele veien med Didrik Tønseth og Johannes Høsflot Klæbo, de tok som ventet gullet.

PALLEN: Byåsen (Johannes Høsflot Klæbo og Didrik Tønseth) tok gull, Strindheim (brødrene Northug) sølv og Bardufoss (Erik Valnes og Maximillian Von Selchow Bie) bronse. Foto: Geir Olsen / NTB

Etter sølvet hintet Petter Northug om at han har lyst til å gå 10-kilometeren fredag. Men det skal han ikke. 38-åringen går det 44 kilometer lange og tradisjonsrike Flyktningerennet fra Lierne til Gäddede.

For seks år siden ble Even og Petter nummer seks på NM-lagsprinten. Da vant Lillehammer. Også den gang var Even ankermann.

NM-GULL: Kristine Stavås Skistad og Maria Hartz Melling i Lillehammer torsdag. Foto: Geir Olsen / NTB

Damene gikk finale før herrene og NM-gullet gikk til Konnerud med Kristine Stavås Skistad og Maria Hartz Melling. Skistad gikk en rå sisteetappe.

– Jeg blir kraftig reddet av Kristine, sier Hartz Melling til NRK.

En annen som imponerte i et comeback var Maiken Caspersen Falla, den tidligere VM- og OL-vinneren på sprint, vekslet som nummer tre for Strandskogbygda. Hun gikk sammen med Johanne Hauge Harviken, de ble nummer fire til slutt. Asker tok sølv, mens Fossum tok bronse.

Men Konnerud hadde Skistad på sisteetappen, som ble sendt ut som nummer fire på sisteetappen av Hartz Melling. Men det tok ikke lang før Skistad viste at hun er en av verdens råeste sprintere. I verdenscupen har hun lekt med svenske damer, på NM-lagsprinten var hun helt overlegen.

Storbror Northug satte ski-Norge på hodet da han ble nummer to under et Norgescuprenn i Nes Skianlegg tidligere i år.