Mamma Aneke Rune har tatt seg av forretningene og pressehenvendelsene til sønnen Holger. Nå har sønnen vokst seg så stor at de overlater mediejobben til IMG.

– Det er ingen hemmelighet at det blir mer og mer oppmerksomhet rundt Holger, og det elsker vi. Men jeg har så mange andre ting å ta meg av, og jeg har så mange prosjekter som krever mitt fokus at det er best å delegere pressearbeidet til andre, så dere ikke føler dere oversett, sier Aneke Rune til danske Ekstra Bladet.

Avskjeden deler hun også overfor danske TV 2 tirsdag.

– Jeg føler meg trygg på å overlate jobben til IMG, sier hun.

Tidligere tirsdag kom også nyheten om at trenerlegenden Boris Becker trekker seg som trener for Rune.

TENNIS-INTERESSERT: Hailey og Justin Bieber på tenniskamp mellom Coco Gauff og Elise Mertens i US Open i september i fjor. Hailey Bieber er en del av IMG som nå også får Holger Rune i stallen. Foto: CJ GUNTHER / EPA / NTB

Holger Rune er nummer syv på verdensrankingen. Nå blir han en del av samme megastjernelag som verdensener Novak Djokovic, tennissøstrene Serena og Venus Williams og Formel 1-fører Sergio Perez for å nevne noen få.

I tillegg til idrett satser IMG stort på modeller og musikk.

I sin stall har de blant annet supermodellsøstrene Gigi og Bella Hadid, influencer Hailey Bieber, artist Olivia Rodrigo, Foo Fighters og countrystjernene Miranda Lambert og Chris Stapleton.

SUPERSTJERNER: Søstrene Gigi (t.v.) og Bella Hadid er en del av samme management som danske Holger Rune. Her er søstrene på en galla i New York i april 2022. Foto: Andy Kropa / AP / NTB

Managermamma Rune avslører også at de jobber med to bøker. Rune er kjent for å ha et veldig tett forhold til moren. Flere ganger har 20-åringen klikket på henne under tenniskamper.

Under French Open i 2022 skjedde dette under kampen mot Casper Ruud:

– Jeg er sikker på at vi likevel kommer til å se hverandre i fremtiden også, sier Aneke Rune til Ekstra Bladet om journalistene som følger sønnen.

Fredag er Rune i Norge klar for Ultimate Tennis Showdown. En oppvisningsturnering hvor spillerne har kallenavn. Rune kaller seg The Viking, mens Casper Ruud har fått navnet The Ice Man. De to møtes i Telenor Arena til slaget om Norden fredag kveld.