Den kommersielle delen av Formel 1-organisasjonen har onsdag sagt nei til søknaden fra det som ville bli VMs ellevte team, melder Autosport.

Andretti får imidlertid en ny mulighet til å komme inn fra 2028, heter det.

Formel 1 tror ikke Andretti blir et konkurransedyktig Formel 1-team - til tross for at Andretti allerede er etablert i serier som IndyCar, Formel E og Extreme E.

– Det er først og fremst synd for unge førere som drømmer om å komme til Formel 1, for nåløyet blir ikke noe større med dette, sier Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen til VG.

I oktober uttalte FIA (det internasjonale bilsportforbundet) at Andretti var teknisk sterke nok til å kunne stille i Formel 1.

Men den kommersielle delen av Formel 1 er altså ikke fornøyd med det amerikanske teamet.

Det heter at Formel 1 ikke vil ta inn et nytt team om det ikke vil bety en klar styrking av mesterskapet.

– Vår vurdering er at et 11. team i seg selv ikke vil gi verdi til mesterskapet. Det viktigste må være at en ny deltaker er konkurransedyktig. Vi tror ikke at søkeren kan hevde seg, heter det i en uttalelse.

– Vi må forsikre oss at et nytt vil være riktig for businessen, har Formel 1-direktør Stefano Domenicali uttalt tidligere.

Formel 1 har i dag 10 team og 20 førere.