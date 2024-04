For i tillegg til Ole Sæters drømmemål og påfølgende utsagn på direkten, var det to situasjoner som var den store snakkisen fra Rosenborgs 2–0-seier på Lerkendal.

I kampens 31. minutt fikk Markus Henriksen gult kort for en tøff takling på Sandefjord-spiller Fredrik Pedersen.

I kampens 43. minutt slapp han unna sitt andre gule kort etter å ha sparket ned Sandefjord-spiller Jakob Dunsby.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen mente det var «utrolig feigt» av dommer Sivert Amland å ikke gi kapteinen det andre gule kortet i denne situasjonen:

Også kollega Erik Thorstvedt (61) klødde seg i hodet.

– Han klinker ned en Sandefjord-spiller. Det er jo soleklart gult kort. Markus Henriksen skulle ha vært utvist i denne situasjonen, sa Thorstvedt.

Da VG spør Henriksen om han burde vært utvist, så svarer han:

– Det første er en feil av dem. Da er jeg kun på ball og får et gult kort. Den andre kunne selvsagt vært gult kort, men nå ble det ikke sånn i den situasjonen. Det hadde vel litt med at de fant ut at den første var en feilavgjørelse av dem.

Se den første situasjonen her:

Det siste var ikke TV 2s studio enig i. Underveis i kampen omtalte Erik Thorstvedt den første taklingen som «farlig».

– De som sitter i studio melder i hytt og revolver. Det er derfor de sitter der de sitter og ikke er utpå banen her, sier Henriksen til VG.

TØFFE TAK: Markus Henriksen var involvert i flere tøffe dueller på Lerkendal. Foto: Ole Martin Wold / NTB

– Han (Erik Thorstvedt, red. anm) holder seg riktignok ekstremt godt, men det blir tungt for en 61 år gammel kar å stå i mål på en så dårlig matte, svarer Jesper Mathisen da VG presenterer ham for Henriksens utspill.

TV 2-eksperten utdyper hva han mener om situasjonene:

– Det første gult kortet mener jeg er korrekt, og det andre – som han burde ha fått – er klinkende klart. Jeg tror ikke du finner mange dommere som er uenige i det. RBK-kapteinen mister det rett og slett et lite sekund i det han sparker ned Dunsby, og han er heldig som får fullføre kampen på Lerkendal.

Sandefjord-trener Hans Erik Ødegaard var klar på at Henriksen burde vært utvist.

– Han sparker han rett ned. Et klarere kort går ikke an. Han mister ballen, og det er en hevnaksjon og stopper en overgang. Det blir kampavgjørende i dag. Det er utrolig svakt, sa han til NRK.

Dommer Sigurd Amland forklarte det slik overfor TV 2:

– Summen av takling én og to, synes jeg er for mye å gi et nytt gult kort på. Det skal jeg være ærlig på. Det synes jeg hadde blitt feil i den situasjonen der, sier han.

Forklaringen fikk eksperter også utenfor TV 2s studio til å reagere:

– At du som dommer kan stå etter kampen på Lerkendal å si at han gjorde rett som ikke utviste Markus Henriksen er totalt ubegripelig. To klink klare gule kort- da er summen rødt. Og da er det MYE bedre å innrømme det i ettertid, skriver Lars Tjærnås på X/Twitter.

