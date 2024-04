Tyskeren sjokkerte alle da han i januar fortalte at han gir seg som Liverpool-sjef etter denne sesongen.

På et arrangment der The Athletic var til stede fortalte visekaptein Trent Alexander-Arnold at Klopp innkalte spillerne på morgenen dagen da nyheten ble kjent.

Alexander-Arnold avslører at kaptein Virgil van Dijk umiddelbart tok ordet og holdt tale etter at Klopp var ferdig.

– Virg sa: Dette er store nyheter som kommer til å ryste fotball-verden, men vi kan ikke la det distrahere oss. Vi må bruke det som motivasjon. Treneren har ledet oss til så mye suksess, han har gjort det mulig for oss at våre drømmer har blitt virkelighet, så vi skylder å gi alt for å gi ham den beste avskjeden, siterer Trent Alexander-Arnold sin forsvarskollega.

Liverpool har allerede tatt en tittel siden den gang. De vantligacupen etter seier over Chelsea. Van Dijk ble matchvinner i en dramatisk kamp.

– Han sa at om folk tror at dette kommer til å få oss til å miste fokus, så må vi bevise at de tar feil, sier Alexander-Arnold.

Om sin egen reaksjon sier Alexander-Arnold:

– Klopp fortalte oss at han trengte en pause for å tilbringe tid med familien. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, og tenkte: «Er dette en spøk?».

– Det var ingen av oss som hadde forberedt oss på dette. Etter at han forlot rommet, satt vi der og tenkte at «hva var det egentlig som skjedde akkurat nå?». Men du må bare akseptere det og gjøre jobben din.

Liverpool er utslått av FA-cupen, men er i kvartfinalen i Europa League og leder altså Premier League med to poeng til Arsenal og tre poeng til Manchester City når ni kamper gjenstår.