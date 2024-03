Seieren som snur alt på hodet: – Vi vil helt til topps

De måtte vinne. Og innfridde med alt presset på seg. Seieren over Vålerenga var et kraftig signal om at Anders Gjøses «nye Oilers» har fått ferten av noe. Og nå har laget plutselig fått et gullende godt utgangspunkt før sluttspillet.