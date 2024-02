– Vi hadde veldig lyst til å være i god form tidlig i sesongen, og så er det kanskje derfor vi ikke er i toppform akkurat nå. For de fleste på laget er ikke VM i år det største målet for et ungt lag. En verdenscupseier betyr like mye, sa Arnekleiv etter tirsdagens normaldistanse.

Det pågående VM i skiskyting har vært en kollektiv nedtur for de norske kvinnene.

Kontrasten er stor til verdenscupsesongen som helhet, der fire ulike løpere har vært på pallen og Ingrid Landmark Tandrevold leder totalt.

TAKK FOR ALT: Det norske landslaget takket av Marte Olsbu Røiseland og Tiril Eckhoff for lang og tro tjeneste etter fjorårets sesong. Spørsmålene var mange rundt hvordan det kom til å bli denne sesongen. Foto: Javad Parsa / NTB

I de individuelle distansene her i VM er Arnekleivs 14. plass på sprinten Norges beste resultat etter tre renn.

Arnekleiv sier på fredagens pressetreff at det var en god avgjørelse å satse tidlig. Det ga motivasjon i starten av sesongen, siden de gikk inn i hvert renn og følte de kjempet om pallplass.

– Vi har ikke gått bevisst inn for å ha en formtopp i VM, og så hadde vi håpet at det skulle holde litt bedre, sier hun nå.

Neste konkurranse for kvinnene er stafett lørdag klokken 13.45. Rennet sendes på TV 2 og kan følges i VG Live.

DETTE BLE TUNGT: Juni Arnekleiv har to pallplasser i verdenscupen denne sesongen, men i VM har det ikke stemt slik hun håpet. Foto: Heiko Junge / NTB

Skiskytterlegenden Ole Einar Bjørndalen lar seg ikke overbevise.

– Det gir ikke mening i mine ører i det hele tatt. De ønsker å være i form i VM, men at de ønsker å være i form til sesongstart, det gjør alle. Så sant de holder seg friske, skal de være i god form i VM. Jeg tror ikke de har nedprioritert VM, det er lett å si det nå i etterkant, sier den nåværende TV 2-eksperten.

Han peker på at kvinnene har hatt litt stang ut i mesterskapet, og også at de kanskje har vært litt mer uheldige enn herrene på skiene de har hatt.

Heller ikke det at en verdenscupseier betyr like mye som en VM-seier er han med på.

– Det virker jo rart. Det virker ekstremt rart, for VM betyr mye mer enn et verdenscuprenn. En verdenscupseier betyr veldig mye, men det er evigheter bak å ha en VM-tittel. Det er ekstremt stort, sier Bjørndalen.

TOK BRONSE: Ingrid Landmark Tandrevold (nummer tre fra venstre) tok bronse på parstafetten med Johannes Thingnes Bø torsdag. Her i TV 2-studio med Ole Einar Bjørndalen og Tiril Eckhoff. Foto: Heiko Junge / NTB

Kvinnetrener Sverre Huber Kaas sier de hadde planlagt en formtopp nummer to inn i VM, samt at de ville få en god sesongstart for å bygge opp de nye løperne på laget. Det kan ha gitt dårlig tid før mesterskapet.

– Å bygge form på to uker er ikke kjempelett. Jeg tror ikke det er så mye å gjøre med form – vi er der vi ønsker, men vi får det ikke helt ut. Jeg er fortsatt trygg på at vi er der vi skal være, selv om det ikke er hyggelig å lese resultatlistene nå, sier han.

Landslagssjef Per Arne Botnan gir Bjørndalen rett i at VM er størst. Noen diskusjon om at de skal toppe formen tidlig, har det imidlertid ikke vært.

– For de beste skal det ikke være nødvendig å toppe formen inn mot sesongstart for å gå fort da. Formtoppingen skal du i utgangspunktet ha inn mot et mesterskap, for det er da du ønsker å prestere best mulig, sier han.

Det går skeis også for svenskene i dette VM: