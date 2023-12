Leander Larsen (11) fra Hamar står utenfor dørene til Uppsala-rommet på Grand Hotell Stockholm. Snart skal han få møte idolet sitt.

– Akkurat nå er jeg veldig nervøs. Jeg vet ikke hva jeg skal spørre han om, forteller 11-åringen før dørene åpner seg.

I hendene fikler han med telefon og notatblokk. På hodet har han en nyinnkjøpt lue med Minnesota Wilds på.

– Jeg tror jeg bare skal be om signatur og bilde kanskje, konkluderer han og retter på den grønne luen.

Så åpner dørene seg.

Leander og Marie Larsen fikk møte idolet Mats Zuccarello i Stockholm. Foto: Ingrid Borvik

I dette intervjuet møter Aftenposten Mats Zuccarello i Stockholm hvor han forteller om hva han savner i norsk hockey, kjærlighetssorgen etter New York Rangers og da han ikke slapp inn på bar i Oslo.

Drømmer om å bli hockeystjerne

– Der er han, hviskes det når hockeystjernen plutselig haster forbi i grå hettegenser, shorts og bustete hår.

Zuccarrellos manager vinker familien deretter forsiktig frem.

Spenningen har Leander følt på helt siden manageren prikket familien på skulderen på flyet til Stockholm og spurte om de ville møte hockeystjernen.

Den unge nordmannen, med mor, far og lillesøster har dratt til den svenske hovedstaden for å se Zuccarello og Minnesota Wild spille en av to kamper i NHL-serien i Avicii Arena i Stockholm.

Selv spiller Leander i hjembyen Hamar for klubben Storhamar og drømmer om å bli hockeystjerne.

Mats André Zuccarello Vis mer ↓ Alder: 36 (født 1. september 1987 i Oslo) Klubb: Minnesota Wild Debutsesong i NHL: 2010/11 Klubboversikt: 1992-2002: som 5-åring og rekruttspill for Hasle/Løren og Vålerenga, 2004-2008: Frisk, Get-ligaen, 2008-2010: MoDo, Elitserien, 2010–2012: Connecticut Whale, New York Rangers, 2012–2013: Metallurg Magnitogorsk, New York Rangers 2013–2019: New York Rangers, Dallas Stars 2019: Minnesota Wild

– I Norge er det bare én idrett som betyr noe

Møtet med ishockeystjernen er i anledning pressekonferansen om «Zuccarello All Star-game» i 2024. Der skal han neste sommer invitere NHL-stjerner til Lillehammer. 30 år etter OL på samme sted, til glede for unge ishockeyfans.

Et av hjertebarna til Zuccarello er nettopp å engasjere til idrett for barn uansett bakgrunn. Skal flere unge, som Leander, få mulighet til å utvikle seg som spillere må ting på plass, ifølge Zuccarello.

– Alt handler om økonomi, forteller hockeystjernen.

Flere haller, bedre anlegg og å få barn i interessert i idretten flere steder i Norge.

Samtidig kommer han med sterk kritikk av norsk satsing på vinternidrett.

– I Norge er det én idrett vi skryter av, og det er ski. Ingenting annet får plass, mener han.

– Ski er en del av kulturen vår i Norge, og det er vel det eneste som er viktig for oss også.

Han mener likevel at Norge har et ansvar å gjøre bredden av vinteridretter tilgjengelig for alle.

– Det er mange andre som har lyst til å drive med andre idretter rundt om i landet. Da må vi legge til rette for dette, mener han.

«Zuccarello all star game» skal utspille seg 30 år etter OL i Lillehammer. Zuccarello håper det får oppmerksomhet blant unge ishockeyfans. Foto: Ingrid Borvik

Var klar for OL, så ble landslaget lagt ned

Kontrastene blir tydelige for Zuccarello da det norske ishockeylandslaget ble lagt på is sensommeren i år. Det var etter at fjorårets regnskap viste 9 millioner i underskudd.

Det var til slutt Stavanger Oilers’ styreleder, Tore Christensen, som gikk inn med en økonomisk airbag.

For to år siden meldte Zuccarello til VG at han var klar for å ta det norske landslaget til OL i 2026 i Italia. At visa endte sånn, rister han på hodet av.

– Det er utrolig trist at det er blitt sånn.

Han sukker og forteller at denne hendelsen bør være en vekker for at noe må gjøres:

– Nå må vi brette opp ermene og finne løsning. Vi må sørge for at sånt ikke skjer igjen og spørre oss selv hva kan vi gjøre bedre.

At Norge måtte legge landslaget på is i sommer rister NHL-spilleren på hodet av. Foto: Ingrid Borvik

Hadde kjærlighetssorg etter bruddet med Rangers

Spill i New York Rangers gjorde ham kjent i USA og Canada. 10 sesonger hadde han i klubben som etter hvert ble synonymt med navnet hans.

Så tok det slutt i 2021, noe som ikke kan beskrives som annet enn et samlivsbrudd, ifølge Zuccarello.

– Det var sånn det var, ja. En slags kjærlighetssorg. Det var en tøff tid å skulle reise vekk fra New York etter så lang tid.

Nå har hatt to år i «norske» Minnesota.

– Jeg funnet meg veldig til rette i Minnesota, det er mitt nye hjem. Her er de også litt eldre, det passer meg bedre nå som jeg også er blitt det, smiler han.

Zuccarello har signert to nye år med Minnesota Wilds i det som blir hans 14. år i verdens beste hockeyliga.

Slapp ikke inn

Den nye toårskontrakten med NHL-klubben har en verdi på 87 millioner kroner, ifølge klubbens hjemmeside. Stjernestatus i USA til tross, hjemme i Norge får han av og til føle på janteloven.

– Jeg har også hørt at du ikke slapp inn på et utsted i Oslo fordi du hadde på caps?

– Haha, hvor har du hørt dette? Men ja det stemmer, måtte ta den av igjen da, forteller han og legger til:

– Sånn er det i Norge, men det var mange år siden.

– Jeg hadde slitt om jeg hadde dratt nå

Etter snart 14 år i verdens beste hockeyliga, merker han forskjeller fra da han selv slo gjennom internasjonalt.

– Jeg var ganske heldig. Det var ikke så mye sosiale medier. Jeg hadde nok slitt om jeg hadde dratt nå. Det er så mange som ikke har noen skrupler på internett og skriver syke ting, mener han.

Zuccarello er glad for at han ikke er fersk idrettsutøver med dagens sosiale medier. Foto: Beate Oma Dahle, NTB

Han forteller at tiden i rampelyset og alderen har gjort ham hardhudet. I tillegg til at han helst unngår å lese om seg selv.

– Jeg er mer på Twitter og ser på nyhetene. Når jeg en sjelden gang legger ut noe på Instagram, føler jeg meg ille hver gang, ler han.