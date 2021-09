Liverpool lekte seg med Porto – igjen

I hovedrollene på Estadio Do Dragao i Porto tirsdag kveld - som i mesterligamøtene i 2018 og 2019: Mohamed Salah og Sadio Mané.

Dette var de to foregående kampene som manager Jürgen Klopp ble påminnet før kampen. Tyskeren regnet med at Porto «ville sørge for at det ikke skjer igjen»:

2018: 0–5 (Mané x 3, Salah, Firmino). 2019: 1–4 (Mané, Salah, Firmino, Van Dijk). 2021: 1–5 (Salah x 2, Mané, Firmino x 2).

For det skjedde igjen.

Det startet med to enkle mål for Liverpool. Mohamed Salah plukket opp en retur i 18. minutt da han sendte Liverpool i føringen med sitt 28. Champions League-mål (to bak Steven Gerrard). Det var også Salahs åttende for sesongen.

Etter et voldsomt trykk og enveiskjøring mot Porto-målet måtte det komme ett til før pause. Det ble Sadio Mané som fikk det, rett før hvilen. Mané kunne «spasere» inn 2–0 etter et perfekt innlegg på bakerste stolpe fra James Milner.

Keepertabbe

Liverpool fortsatte å kjøre over Porto. Før timen var spilt økte Salah til 3–0 etter å ha blitt spilt fri av Curtis Jones. Egypteren brukte den tiden han trengte før han satte ballen mellom beina på keeper Diogo Costa og i mål.

Med 25 minutter igjen valgte Liverpool-manageren å tenke på neste kamp. Han byttet ut både Sadio Mané, Mohamed Salah og James Milner.

Jordan Henderson fikk også hvile etter 72 minutter, i sin 400. kamp for klubben og 60. europacupkamp.

Gavepakke

Byttene ble kanskje for mange på kort tid. Innbytter Joe Gomez klarte i hvert fall ikke å henge med da Mehdi Taremi fikk stupheade inn en redusering i 76. minutt.

Så fikk Liverpool en gratismulighet. Keeper Diogo Costa var fullstendig på bærtur. Firmino så selvfølgelig at målet var tomt og sendte i vei en markkryper. Den var ikke hard, men keeper rakk aldri tilbake - og da så det fryktelig dumt ut for Porto-keeperen.

Firmino fikk ett til da et skudd endret retning i en Porto-forsvarer og plutselig havnet i beina på brassen. Han lot seg ikke be to ganger selv om den scoringen måtte VAR-sjekkes vel og lenge fordi det først ble vinket for offside på innbytteren.

Liverpool har ifølge statistikkleverandøren Opta scoret tre eller flere mål i seks kamper på rad. Det har bare skjedd to ganger før, i mai 2009 og oktober 1892.

Vi oppdaterer!