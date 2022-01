Foto: Wolfgang Rattay / Pool via AP / NTB

Christian Eriksen returnerer til Premier League og er klar for spill i Brentford.

Det bekrefter London-klubben mandag morgen på Twitter.

Søndag rapporterte Sky Sports at Eriksen hadde bestått legesjekken i klubben. De skriver at midtbanespilleren har undertegnet en kontrakt som strekker seg ut inneværende sesong.

– Vi har benyttet en utrolig mulighet til å hente en verdensklassespiller til Brentford, sier klubbens danske trener, Thomas Frank, til lagets eget nettsted.

Eriksen fikk ikke lenger lov til å spille i Serie A for Inter etter den dramatiske hendelsen der midtbanespilleren fikk hjertesvikt midt i Danmarks kamp mot Finland i EM i fjor sommer. 29-åringen måtte få operert inn hjertestarter, og det får ikke spillere lov å delta med i den italienske toppdivisjonen.

Det får man derimot i Premier League, der Eriksen kommer til å være den første spilleren som spiller med hjertestarter i brystet.

Dansken er godt kjent med ligaen etter å ha spilt for Tottenham fra 2013 til 2020. Eriksen har et uttalt mål om å spille i VM i Qatar for Danmark mot slutten av 2022.