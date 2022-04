Ranheim (BT): Det ble gruppeklem på gruppeklem for Brann i Trondheim. Seriestarten ble helt perfekt.

RANHEIM-BRANN 0–4

En knirkete vinter, et cuptap i mars - og et oppsving i form like før seriestart.

Slik kan Branns sesongoppkjøring oppsummeres. Søndag var det alvor mot Ranheim.

Det gikk helt strålende, absolutt fantastisk, gjennomført glimrende.

1–0: Mathias Rasmussen.

2–0: Selvmål etter en absurd keepertabbe.

3–0: Aune Heggebø på straffe.

4–0: Innbytter Niklas Jensen Wassberg.

Alle målene ble fulgt av rød jubel og skarrende skrik fra den smekkfulle bortetribunen. Tabelltoppen er inntatt. Målet er å bli der.

– De spiller kampen perfekt. Det ser ut som de bruker lite energi i det defensive spillet, er tålmodige med ball og flinke til å vende spillet, sier tidligere Brann-kaptein Erik Mjelde i Ballsparks studio.

Foto: Bjorn Erik Larsen

– Komikveld

Keepertabben som ble til 2–0 var så stor at det vekket sympati i Ballsparks direktesending.

Ranheims forsvarer slo ballen rolig tilbake til egen keeper. Men målvakten dempet den ikke, han lot den passere. Og så smatt ballen over streken bak, til 2–0 til Brann og langt på vei avgjort kamp.

– Et helt sykt selvmål. Er det mulig? Det er helt komikveld i Trondheim, reagerte BT-kommentator Anders Pamer.

– For en tabbe av Magnus Lenes. Han skjønner det selv. Brann kan bare takke og bukke, kom det fra Discovery-kommentator Amund Lutnæs.

Det skjedde rett før pause og var øyeblikket som sementerte Branns gode sesongstart.

Et kvarter før hadde Mathias Rasmussen gjort 1–0. Kort tid etter pause kom 3–0 fra Aune Heggebø på straffe.

Denne gjengen fikk litt å juble for i Trondheim-bydelen Ranheim, der Brann serieåpnet med seier.

Rasmussen åpnet

Men tilbake til den første scoringen: Sivert Heltne Nilsen hadde tråklet seg fint frem i Ranheim-feltet og funnet sørlendingen, som deiset i bakken i avslutningsøyeblikket.

Brann-kompisene stormet til før Rasmussen hadde reiset seg. Flere hundre bergensere jublet på tribunen.

Grunnlaget var lagt.

– Vi maste før kampen om at midtbanen ikke var den mest offensive, og så er det de to som skapte det. Helt herlig, sa Håkon Lorentzen i Ballsparks sending.

Det hadde åpnet sånn passe for Brann, Aune Heggebø skallet på seg en bandasje, Ranheim slapp litt mye til. Men så scoret Rasmussen og så ble kontrollen stadig bedre.

Helt til venstre i bildet spreller Mathias Rasmussen på kunstgresset etter å ha gitt Brann ledelsen mot Ranheim.

Sivert Heltne Nilsen, Branns kaptein, var sentral i seieren.

Nlisen i begge ender

Bård Finne fikk sesongens første Brann-sjanse: Ranheimm-keeper Lenes sto feilplassert, Finne så en luke ved stolpen og traff der han siktet - men trøndermålvakten rakk akkurat å slå ballen ut.

Litt senere måtte Sivert Heltne Nilsen skli-blokkere med bakenden da en lagkompis gikk i bakken og åpnet for Ranheim-avslutning.

Og da Brann tok ledelsen var kapteinen sentral i motsatt ende, med den første målgivende pasningen.

Legg på Brann-dominans i spillet og Ranheims tabbe, så virket seieren trygg allerede halvveis.

3–0 kom etter 52 minutter. Bård Finnes corner traff en Ranheim-hånd i feltet, trønderne protesterte, men dommeren var klar: Straffe til Brann. Den scoret Aune Heggebø sikkert på.

Siste mann med på scoringsfesten: 17 år gamle Niklas Jensen Wassberg, som kom inn fra benken og headet i mål på Svenn Crones lekre innlegg.

Gratulantene kom til før Rasmussen fikk reist seg.

Ballonger og banner

Snø i luften, snøfonner rundt banen og et tettpakket tribunefelt med Brann-supportere. De hadde ballonger og et banner som erklærte Obosligaen med Brann for større enn Eliteserien.

Så ble det sirkus også i kampen. Det taklet Brann klart best.

Brann var best. Første steg mot opprykk er tatt. 29 snublesteiner gjenstår.