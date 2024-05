Nadal har vunnet Grand Slam-turneringen i Paris hele 14 ganger og tapt bare fire av 113 kamper på rødgrusen i Paris.

Nadal kom useedet inn i årets turnering og fikk knalltøff motstand i 1. runde. Zverev er nummer fire på ATP-rankingen.

– Det er vanskelig for meg å snakke. Jeg vet ikke om dette blir siste gang jeg er foran alle dere. Jeg er ikke 100 prosent sikker, men om det var siste gang, nøt jeg det. De følelsene jeg har i dag er vanskelig å sette ord på. Det er store sjanser for at jeg ikke kommer tilbake, men jeg gir ikke opp ennå, sa Nadal etter nederlaget.

OL-drøm

Han la til at han har mål om å stille under OL. Det skjer på samme bane i august.

Nadal har slitt stort med skader de siste årene, og han har ymtet frampå at dette blir hans siste hele sesong på ATP-touren.

Den siste tiden har han holdt alle mulighetene åpne.

– Jeg har vært gjennom to tøffe år. Jeg har jobbet mot å komme tilbake. Den første runden var ikke helt ideell. Jeg kjempet hardt, men det var ikke nok mot en så stor spiller som Zverev, fortsatte Nadal.

– En stor ære

Zverev vant mandagens oppgjør på Philippe-Chatrier-banen med 6-3, 7-6 (7-5), 6-3. Nadal brøt tyskeren noen ganger i løpet av duellen, men greide ikke avgjøre noen sett til sin fordel.

– For å være ærlig vet jeg ikke hva jeg skal si. Tusen takk Rafael, fra hele tennisverden. Det er en stor ære å spille mot deg. Jeg har sett ham spille hele barndommen og jeg har vært heldig som har fått spille mot ham, sa Zverev.

Nadal står med 22 Grand Slam-titler. Rekorden deler Novak Djokovic og Margaret Court på 24 titler. Djokovic skal tirsdag spille sin 1.-rundekamp i Roland-Garros og øyner å ta rekorden selv i løpet av året.

Casper Ruud møter brasilianske Felipe Meligeni Alves i 1. runde tirsdag.