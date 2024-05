Anders Bjørntvedt Olsen scoret to av målene, Julius Skaug, Jacob Hanstad og Mathias Johansen hvert sitt. Seieren sendte oslolaget opp til 5.-plass på tabellen med bedre målforskjell enn byrival Vålerenga.

Lyn er ubeseiret i åtte seriekamper etter tapet for Moss i serieåpningen.

– Det er nydelig. Jeg er veldig glad for at vi scorer mål vi øver på, med innlegg og løp i boks. Jeg er også veldig fornøyd med at vi har tatt enda et nivå etter to opprykk, sa Lyn-trener Jan Halvor Halvorsen til TV 2.

Lyn er fortsatt ubeseiret på hjemmebane etter sitt comeback på nivå to i norsk fotball. Sandnes Ulf har på sin tide tatt bare ett poeng på fire bortekamper og har tapt de to siste med sammenlagt 1-10. Lagets 24 innslupne mål er klart flest i divisjonen, og bare tre lag er bak Ulf på tabellen.

Mistet markering

Ulf innledet kampen bra, men Lyn tok ledelsen på et hjørnespark i det 28. minutt. William Sell vant i lufta, og Julius Skaug styrte ballen forbi keeper.

Ledelsen ble doblet i det 43. minutt etter et fint angrep. Jørgen Sjøl spilte vegg med Jacob Hanstad og raides på venstresiden. Olsen stanget innlegget i mål ved nærmeste stolpe.

– Det er tøft. Jeg føler det er en jevn fotballkamp, men så mister jeg markeringen på det første målet, og så er det for dårlig forsvar i boks på det andre, sa Tommy Høiland til TV 2 i pausen.

– Vi har muligheter. En kjapp scoring i 2. omgang så er vi der, fortsatte Høiland.

Målfest

Men det var Lyn som fortsatte å skape sjanser, og det kom tre mål til. Hanstad gjorde 3-0 da han i det 66. minutt løp mot nærmeste stolpe og nikket innlegget fra Håvard Meinseth i lengste hjørne.

Johansen gjore 4-0 i det 82. minutt etter at Ulf mistet ballen rett utenfor egen 16-meter, og Olsen satte punktum på overtid. I tillegg til målene hadde Lyn også et skudd i tverrligger og to nettkjenninger som ble annullert for offside.

Sandnes Ulf får mandag besøk av serieleder Kongsvinger, mens Lyn gjester Raufoss.