På klubbens hjemmeside blir det opplyst at kvinnelaget skal spille åtte av sine hjemmekamper i superligaen på den samme arenaen som mennene benytter. Hvis de kommer seg til gruppespillet i Champions League, skal også de tre hjemmekampene der spilles samme sted.

Der skal også de resterende Champions League-kampene spilles om Frida Maanum og lagvenninnene tar seg til utslagsrundene i turneringen.

Der er den økende publikumsinteressen for kvinnelagets kamper som gjør at flere kamper skal spilles i klubbens storstue. I inneværende sesong fikk kvinnene spille seks kamper i superligaen på Emirates med et gjennomsnittlig tilskuertall på 52.029.

Klubbens gjennomsnittlige tilskuertall på hjemmekampene har vært 32.168.