Den norske NHL-stjernen måtte kaste inn håndkleet foran mandagens 1-4-tap for Finland. Han følte seg ikke hundre prosent i form.

Ved 12-tiden tirsdag får NTB opplyst at det fortsatt råder usikkerhet rundt Zuccarello.

– Vi venter med å si noe om han spiller eller ikke til Tobias Johansson presenterer laget, sier landslagets lege Ole Fosse til NTB.

Laget legges ut rundt en time før kampstart. Zuccarello spiller sitt første VM siden Moskva-mesterskapet i 2016.

Kampen mot Danmark starter 16.20. Norge har tapte sine tre første kamper i VMs gruppe A i Praha. Det er blitt 2-5 for Sveits, 3-6 for Tsjekkia og 1-4 for Finland.

Backen Mattias Nørstebø sto også over kampen mot Finland mandag med en vond finger. Han kan i likhet med Zuccarello være tilbake mot danskene tirsdag.