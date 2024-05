– Skandaløst at fyren ikke har et landslagstilbud. De andre nasjonene kan ikke forstå at en fyr med to pallplasser i verdenscupen ikke er landslagsløper, sier Mikael Gunnulfsen til VG.

Samtidig priser Gunnulfsen seg lykkelig over at Dønnestad nå har valgt å skrive under for hans Team Swix inn i VM-sesongen 2024/2025.

Hovedpersonen selv vil ikke bruke så kraftige ord:

– Jeg hadde håpet å få plass på landslaget og det er kjipt jeg ikke kom med, sier Dønnestad om den saken.

Han sier at han forstår uttaket var jevnt, hadde likevel håpet å være 12. mann i den norske landslagstroppen, men slår fast at alternativet nå «er et veldig sterkt lag».

Mattis Stenshagen og Mikael Gunnulfsen er del av Team Swix kommende sesong. Her under en treningsøkt i Oslo denne uken. Foto: Mikal Aaserud, VG

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum har fått høre Gunnulfsen utspill og medgir at eksempelet med Dønnestad viser at nåløyet er tøft.

Nossum viser blant annet til at de i 2023 ikke tok ut utøvere med færre enn tre pallplasser.

– Vi skulle selvfølgelig hatt plass til noen til. Heldigvis bor vi i et land med gode region-, rekrutt- og privatlag. Mange har et godt treningstilbud der de kan satse i flere år.

– Vi ser jo at det tar tid å etablere seg på et så høyt nivå. Det er bare et fåtall som klarer det tidlig i 20-årene. Det er godt vi har et tilbud der flere kan satse lenge i Norge, sier Nossum.

At Dønnestad har funnet veien til hans Team Swix, omtaler Gunnulfsen uansett som «en gave» til laget.

Disse er på Team Swix: Vis mer ↓ I tillegg til Dønnestad er også Mattis Stenshagen del av det nå seks mann store teamet. Stenshagen har også pallplass i verdenscupen sist sesong.

Gunnulfsen selv har vært i Norgestoppen i klassisk i en årrekke. Han har verdenscuperfaring og et toppresultat på det nivået for et drøyt år siden.

I tillegg fortsetter U23-verdensmester fra 2023, Jonas Vika.

Laget er utvidet med David Thorvik, som har flere seire og pallplasser fra både Skandinavisk cup og Norgescup sist sesong. Det er nivået rett under verdenscupen. Sondre Ramse er sjettemann og kompletterer laget.

– Vi er verdens nest beste distanselag. Neste spørsmål, takk, sier Gunnulfsen uten å blunke.

VG ber ham likevel utdype.

– Frankrike, Sverige, Tyskland og Italia er sterke. Men det er klart, hvis dette laget hadde hatt samme forutsetning som det norske landslaget, der vi fikk gå verdenscup hver helg, så hadde vi plukket pallplasser jevnlig. Derfor har laget en ambisjon om å ha utøvere i VM i Trondheim, sier Gunnulfsen.

– Vanvittig sterkt. Bunnsolid og vi kommer til å hevde oss. Vi er vel det beste laget under landslaget, sier Mattis Stenshagen.

Henrik Dønnestad er klar for nytt lag kommende sesong. Her under en treningsøkt i Holmenkollen tidligere denne uken. Foto: Mikal Aaserud, VG

Selv om VM er målet for flere av Team Swix-utøverne er det ingen hemmelighet at landslagsløpere har en stor fordel når sesongen begynner.

De blir prioritert til verdenscupen før jul.

Det er gjennom verdenscupen man kvalifiserer seg til mesterskap og nåløyet for å få VM-billett til Trondheim i 2025 er trangt.

Utøvere utenfor landslag og kvalifisering til mesterskap: Vis mer ↓ Landslagstrener Nossum opplyser at det ikke var noen utenfor landslag som slo seg inn i den norske herretroppen til hverken i VM i Planica 2023 eller OL i Beijing i 2022.

I Oberstdorf-VM i 2021 var Sivert Wiig og Jon Rolf Skamo Hope (begge regionlag) ubenyttede reserver, mens Harald Østberg Amundsen (rekruttlandslaget) fikk sjansen på 15 kilometeren i mesterskapet.

Trener for Team Swix, Torstein Dagestad, her under en treningsøkt i Oslo denne uken. Foto: Mikal Aaserud, VG

– Ja, vi har oddsen mot oss, sier Stenshagen smilende og fortsetter:

– Men vi har samlet en «helsikes» god gjeng som gir gode muligheter for å kvalifisere oss. Og heldigvis er ikke idrett matematikk, så vi kjører på. Når vi summerer opp i april tror jeg vi skal stå der med et smil.

– Vi skal fjerne all tvil, sier trener Torstein Dagestad da VG spør om ikke VM-drømmen for utøverne hans er litt vel fjern.

– Vi skal jobbe såpass bra, levere gode resultater, og gode nok til at det ikke er noen tvil. Vi vet at hvis det er tvilsfeller, så blir vi bikket ut av et lag eller tropp.