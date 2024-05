34-åringen fant veien til nettmaskene med et vakkert frispark i gultrøyenes 4-0-seier over Darmstadt. Etter kampen ble veteranen med over 400 Dortmund-kamper hyllet av sine egne.

Noen timer senere spanderte Dortmund-legenden øl på sine supportere. På en håndskrevet lapp på en nærliggende bar sto det: «Takk for alt! Avskjedsølen er på meg :-) Marco.»

Ifølge tyske Bild, gjengitt av nyhetsbyrået TT, koster én øl 57 norske kroner. Tyskeren måtte dermed ut med 1,4 millioner kroner.

Reus ble hentet til Dortmund for drøye tolv år siden, og 34-åringen står oppført med godt over 400 kamper for gultrøyene.

På 294 Bundesliga-kamper har veteranen notert 120 mål og 93 målgivende pasninger.

I 2012/2013-sesongen var han en del av en gyllen Dortmund-generasjon som tok seg hele veien til Champions League-finale på Wembley. Der ble det imidlertid et surt 1-2-tap for Bayern München. Om to uker får den populære tyskeren et nytt forsøk på å vinne mesterligaen samme sted. Da venter Real Madrid i finalen.