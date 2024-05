– Når det går bra er alle superhappy og vi blir hyllet. Når det går dårlig får du pepper. Det er sånn det er. Det må vi bare håndtere, sier Henning Berg til VG.

Bare ett lag har sluppet inn flere mål enn AIK denne sesongen.

19 innslupne mål på ni kamper har det blitt for Henning Bergs mannskap – 16 på de siste fire.

SKREKKREKKE: Henning Berg foran AIK-fansen etter å ha tapt 5–0 borte mot Malmö 28. april. Onsdag røk de på et nytt stortap mot Elfsborg. Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG / BILDBYRÅN

Onsdag gikk AIK på sitt hittil siste stortap i rekken. 1–6 borte mot Elfsborg sendte dem ned til 7. plass.

– Forsvarsspillet i deres egen boks denne kampen var udugelig, uorganisert og direkte trist. Ikke på langt nær verdig en klubb som AIK, skriver Aftonbladets kommentator Per Bohman.

Expressen-kommentator Markus Wukcan kaller forsvarsspillet «patetisk svakt» og at «AIKs laveste nivå er ufattelig lavt».

– Det er jævla tungt. Det er ikke i nærheten av det vi skal levere, sier AIKs Anton Salétros til Aftonbladet.

– Det er katastrofalt, legger den tidligere Sarpsborg 08-spilleren til.

Foto: Magnus Lejhall/TT / TT Nyhetsbyrån / NTB Anton Salétros AIK

– Jeg har ikke ord for å forklare hva som skjer i dag. Vi mister alle baller i egen 16-meter og de scorer på alt de har. Det er en uakseptabel prestasjon fra oss, sier Bersant Celina, som ble oppvokst i Norge.

Foto: Johan Nilsson/TT / TT Nyhetsbyrån / NTB Bersant Celina AIK

Berg forstår godt at det kommer reaksjoner:

– AIK er en stor klubb med mange supportere og er veldig populær, så når man ikke vinner og slipper inn så mange mål så blir det naturligvis overskrifter. Det må vi forvente, sier den norske treneren til VG.

FORTVILER: Bersant Celina etter å ha sluppet inn kampens femte mål mot Elfsborg. Foto: JÖRGEN JARNBERGER / BILDBYRÅN

Til tross for at AIK ni kamper ut i sesongen er seriens nest svakeste bortelag, så er de sterkest på hjemmebane.

– Det er en berg-og-dalbane deluxe. De to tøffeste bortekampene har vi hatt i en periode hvor vi ikke er på vårt beste. Det er det ingen tvil om. Elfsborg hadde vel åtte sjanser på mål og scoret seks. Jeg har aldri opplevd maken til uttelling hos motstanderen. Samtidig skyldes det også at vi ikke er gode nok i de situasjonene, forklarer Berg.

– De scoret på nesten på alt de hadde av sjanser. Rent statistisk så er det nesten ikke til å tro.

FORSTÅR KRITIKKEN: AIK-sjef Henning Berg under kampen mot Elfsborg. Foto: JÖRGEN JARNBERGER / BILDBYRÅN

I tillegg til braktapet og at AIK er inne i en svak periode vekket det sterke reaksjoner da en garderobekrangel mellom Salétros og lagkamerat Celina i pausen ble vist på Discovery.

– At det lekkes ut er uakseptabelt, sier AIK-keeper Kristoffer Nordfeldt. Han måtte skille Salétros og Celina fra hverandre.

– Jeg vet ikke hva som er vist på TV, men at spillerne diskuterer og krangler litt med hverandre når man ligger under 0–3 til pause synes jeg er helt greit. Det må vi ha takhøyde for. Vi vil at spillere bryr seg og at det er viktig for dem, så lenge det foregår innenfor visse grenser og det gjorde det, forklarer Berg.

– At det kommer ut via TV vet jeg ikke om er riktig, men det er ikke noe hemmelig og farlig, det viser bare at spillere bryr seg og ikke er fornøyde, sier Berg.