Det opplyser VIF på sitt nettsted.

Olsen har vært i Vålerenga siden han deltok på klubbens skøyteskole som fireåring. De siste ti sesongene har han vært en del av toppklubbens A-lag.

– Det er klart det er vemodig. Jeg har vært her hele livet og er veldig glad i alle i og rundt klubben. Samtidig er det klart at jeg begynner å bli eldre sett i hockey-sammenheng, og det er ikke sikkert denne muligheten hadde kommet ved en senere anledning. Derfor valgte jeg å ta sjansen da jeg først fikk den, sier Olsen.

Han var mestscorende for VIF i årets grunnserie med 29 mål. Dessuten ble han poengkonge i NM-sluttspillet, der han bidro sterkt til at blåtrøyene nådde finalen mot Storhamar.

– Totalt sett er Thomas Olsen umulig å erstatte. Han er Vålerengas hjerte og sjel, og selve definisjonen på «blø for drakta». Men da tilbudet kom, var vi klare på at vi unner ham dette. Vi gleder oss over at han har fått muligheten til å gå til en toppliga i Europa, sier sportssjef Anders Myrvold i Vålerenga.

Avtalen med Mikkelin Jukurit ble inngått allerede ved juletider. Laget ble nummer fem i den finske grunnserien og ble slått ut i kvartfinalen i sluttspillet.

Olsen blir lagkamerat med landslagskollega Sander Vold Engebråten i den finske klubben.