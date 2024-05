Med sin annen turneringsseier for sesongen klatrer russeren forbi Casper Ruud på ATP-rankingen og inntar 6.-plassen.

Rublev hadde tapt fire kamper på rad da han kom til Madrid, men han imponerte på sin vei mot tittelen. Han avga bare ett sett i kampene mot Facundo Bagnis, Alejandro Davidovich-Fokina, Tallon Griekspoor, Carlos Alcaraz og Taylor Fritz.

Auger-Aliassime slo ut Casper Ruud i åttedelsfinalen. Deretter fikk canadieren walkover mot Jannik Sinner i kvartfinalen, mens han trengte å spille bare seks game før Jiri Lehecka ga opp semifinalen med vond rygg.

En uthvilt Auger-Aliassime tok første sett i finalen, men Rublev vendte kampen og vant de to neste. Etter to timer og 48 minutter kunne han juble for seier.