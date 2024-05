Gesinks arbeidsgiver, det delvis norsksponsede storlaget Visma Lease a Bike, bekrefter veteranens exit fra årets Giro søndag.

Nederlenderen skulle etter planen ha vært en viktig hjelperytter for sammenlagthåpet Cian Uijtdebroeks i sesongens første treukersritt. I stedet tvinges han til en pause med et det som omtales som et mindre brudd i hånda.

Gesinks skade føyer seg inn i rekken av dårlige nyheter for seiersvante Visma Lease a Bike denne sesongen. Skader på viktige brikker som Christophe Laporte og Wout Van Aert har skapt trøbbel tidligere i vår.

Ecuadorianske Jhonatan Narváez vant overraskende lørdagens Giro-åpning i Torino. Han er lagkamerat med Tobias Foss, som også er på start i rittet.

Vegard Stake Laengen (UAE) og Torstein Træen (Bahrain-Victorious) er de to andre nordmennene som stiller i sesongens første Grand Tour-ritt.

Rittet avsluttes søndag 26. mai.