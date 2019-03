Maren Lundby vant kvalifiseringen og økte ledelsen i Raw Air

Katharina Althaus fra Tyskland, som er Lundbys tøffeste konkurrent i sammendraget, var bare femte best i kvalifiseringen. Hun tapte ytterligere 7,7 poeng til den norske verdenscuplederen.

Før avslutningsrennet torsdag er Lundby 26,8 poeng foran Althaus og 59,3 foran tredjeplasserte Daniela Iraschko-Stolz.

Eva Pinkelnig fra Østerrike hadde det lengste hoppet i kvalifiseringen med 130 meter, men Lundby hoppet 128,5 meter fra en lavere avsats og fikk 1,1 poeng mer. Full klaff var det ikke.

– Det var kanskje ikke så langt, men det ble seier, og det er bra. Men jeg har litt å gå på, sa hun til NRK.

Hun innkasserer ikke sammenlagtseieren på forskudd.

– Det skal hoppes først, det har jeg sagt mange ganger. Det er så mye som kan skje, sa hun.

Landslagstrener Christian Meyer kunne glede seg over at alle de norske er kvalifisert for avslutningsrennet. Han er imponert over at Lundby vinner selv på en dag uten klaff.

– Hun er en rev til å komme seg foran, sa han.

Silje Opseth hoppet 126,5 meter og ble nummer seks, mens Anna Odine Strøm hoppet 121,5 og ble nummer ti. Ingebjørg Bråten ble nummer 21 etter sitt hopp på 114 meter, mens Karoline Røstad ble nummer 39 og var nest sist av dem som kvalifiserte seg. Hun hoppet 101 meter.

Røstad måtte vente lenge før hun var garantert deltakelse i rennet.

– Det var litt nervepirrende, men jeg er ekstremt glad for at jeg får hoppe i morgen. Det holdt akkurat, og det var kjempeheldig, sa hun til NRK.