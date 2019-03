TIL reiser bort i jakt på mer kamptrening

Etter en positiv innledning på oppkjøringen til ny sesong, har TIL fått det tøft i de siste kampene. I de første treningskampene så det bra ut. 1–0-seier over Rubin Kazan og 3–2 over Slovan Bratislava i Tyrkia, ble etterfulgt av 3–0 over Alta.

Deretter ble det 2–1 over Atletico Malagueno på Marbella.

Men så er det blitt tre tap på rad.

Mot Vålerenga sist fredag ble det 0–2, og «Gutan» skapte nesten ingenting. I de to foregående kampene ble det 1–2 mot både TUIL og Stabæk.

Det var før 9–0-nedsablingen hjemme mot det lokale 3.-divisjonslaget Fløya onsdag ettermiddag. Men nå har «Gutan» bestemt seg for å legge en ny kamp allerede førstkommende lørdag mot Mjøndalen borte på Isachsen stadion.

– Etter at vi hadde spilt mot Vålerenga, så følte vi behov for å ha en kamp til mot et lag i Eliteserien før generalprøven mot Bodø/Glimt om ti dager. Det gikk rykter at Mjøndalen mistet en kamp på grunn av snø, og at de ville prøve å få til en kamp i helga, og dette fikk vi vite. Dermed avtalte vi med dem at vi skulle møtes, sier sportssjef Svein-Morten Johansen til klubbens hjemmeside.

B-lag mot Mjølner

TIL forsøkte å få Mjøndalen til Tromsø, men det lot seg ikke gjøre. Ifølge TIL deler de to klubbene på utgiftene.

– Vi vil være best mulig forberedt til første seriekamp. Selv om Mjøndalen har en annen spillestil enn Ranheim, så vil vi likevel få eliteseriereferanser på dødballer, tempo og alt annet som vi føler vi trenger i forhold til seriestart, så det er bra, sier Johansen.

TIls opprinnelige kamp denne helga mot Mjølner på søndag vil likevel gå som planlagt klokken 16, men ifølge hjemmesiden vil et B-preget lag spille den kampen.