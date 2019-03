Johaug om tomrommet etter VM-suksessen: – Det var litt som fryktet

HOLMENKOLLEN: VM i Seefeld var Therese Johaugs mesterskapscomeback etter dopingdommen.

Det ble en ellevill suksess, med gull i alle de tre individuelle distansene, i tillegg til sølv på stafetten.

Etterpå fortalte hun at hun fryktet tomheten etter mesterskapet i Seefeld.

– Kanskje kommer jeg hjem og er blid, glad og stolt over det jeg har fått til. Men kanskje kommer jeg hjem og er helt mentalt utladet, sur, grinete og alt er fælt. Når alt er over senker man skuldrene og får virkelig føle at dette har kostet mer krefter enn jeg trodde, sa Johaug i Seefeld.

Fredag møtte hun pressen i forkant av søndagens tremil i Holmenkollen.

Da hadde hun fått lengre tid til å reflektere over triumfene i Seefeld. Hun innrømmet at hun brukte noen dager på å lade batteriene etter VM.

– Det var litt som jeg fryktet da jeg kom hjem. Du er kjempefornøyd med det du har prestert og stolt, men det blir fort et tomrom. Luften går litt ut av ballongen. Jeg kjente i starten av uken at det var litt tomt, sa Johaug på pressekonferansen.

Helt naturlig

– Det er ganske rart. Man skulle tro at man var glad og fornøyd når man kommer hjem, men det blir en mental utladning, fortsatte Johaug.

Så fort drømmen om OL i Pyeongchang ble knust med den 18 måneder lange dopingdommen, begynte jobben mot det som da ble det første store målet. Nemlig VM i Seefeld.

– Seefeld har vært det store målet mitt i to år. Sånn sett er det kanskje ikke så rart at en går på en liten mental knekk hjemme.

Hun forsikret om at det har gått bedre de siste dagene.

– Får jeg to dager til på meg, er jeg nok klar til søndagen.

FÅTT MED DEG DENNE? Northug feller nådeløs dom over landslagstrenerne

Richard Sagen

Elsker Kollen

For på søndag går Johaug sin første tremil i Holmenkollen siden 2016. Da ble det seier – og det vil vel være en overraskelse for de fleste om hun ikke står på seierspallen også søndag.

– Jeg elsker løypa her i Kollen. Det er tøffe og harde løyper. Jeg har trent mye i løypene her de siste årene. Det blir artig å få på seg startnummer her igjen.

I fjor oppsto det som kjent kaos under herrenes femmil. Johaug håper man unngår lignende scener i år. I år her herrerennet flyttet frem til klokken ti.

– Jeg synes tiltaket er bra. Det bør sørge for at vi ikke havner i en situasjon som i fjor. Det hører ingen plass hjemme. Det skal være god stemning, men ikke russefest. Det virker som arrangøren har tatt det på alvor.

Christian Breidlid

Etter helgen i Holmenkollen gjenstår bare tre verdenscuphelger denne sesongen.

Det synes Johaug er helt greit.

– Det motiverer meg litt at det bare er tre verdenscuphelger igjen før sesongen er over. Man må prøve å nyte det mans man kan, det at jeg er i «gamet» og får lov til å konkurrere. I tillegg er det utrolig trivelig å være på tur med jentene, hele den norske troppen og alle utlendingene, sa Johaug.

Har OL i bakhodet

I Seefeld fortalte 30 år gamle Johaug at hun ønsker å satse mot Beijing-OL i 2022.

– Akkurat nå har jeg lyst til å holde på helt frem til OL i Beijing. Men jeg vet ikke, kan ikke svare på det nå i dag, sa hun da.

Hun har ikke reflektert noe mer rundt eventuell OL-deltagelse etter VM.

– Nei, ikke noe mer enn de siste ukene, men det ligger i bakhodet ja.