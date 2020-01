Klæbo avskriver egne Tour-sjanser: – Jeg ser ganske mørkt på det

Alexandr Bolsjunov slo knockout på alle på onsdagens jaktstart. Johannes Høsflot Klæbo tror sammenlagtseieren ryker.

Johannes Høsflot Klæbo i intervjusonen etter jaktstarten i Toblach. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

Alexandr Bolsjunov gikk en kjempeetappe og vant onsdagens 15 kilometer jaktstart i Tour de Ski foran Sergej Ustjugov.

– Han seiler opp som den store favoritten til å vinne sammenlagt, sa NRKs kommentator Torgeir Bjørn.

De norske havnet et godt stykke bak, men alt håp er ikke ute med tanke på seierspallen sammenlagt. Johannes Høsflot Klæbo lå på et tidspunkt over 1.20 bak russeren, men avstanden krympet til under ett minutt i mål.

Klæbo er 26 sekunder bak Bolsjunov i sammendraget.

– Dette er overhodet ikke over, mener NRKs Fredrik Aukland.

Ser ikke lyst på det

Klæbo var ikke like optimistisk med tanke på sammenlagtseieren da han snakket med norsk presse etter målgang.

– Det er ikke noe hæla i taket i dag heller. Jeg tar inn noen sekunder på Ustjugov, men taper til Bolsjunov, så det er like langt, sier han.

– Hvordan ser du på mulighetene?

– Jeg ser ganske mørkt på det, egentlig. 26 sekunder høres ikke så mye ut, men jeg er helt avhengig av å få en veldig god sprint på lørdag, og så trenger jeg helt sikkert en kjempedag på fredag der jeg kan hente 40 sekunder. Jeg trenger ett minutt før sistebakken, og når jeg da er et halvt minutt bak så ser det fryktelig mørkt ut.

Trener Arild Monsen hadde en prat med Klæbo og de andre løperne etter tirsdagens intervallstart.

– Strålte som ei sol

– Han snakker seg ned litt, hører jeg rykter om. Det gjorde han i går (tirsdag) også, men han strålte som en sol og var den Johannes vi kjenner på hotellet kort tid etterpå. Vi hadde en prat alle sammen, om at det er lov å reagere individuelt, men jeg kommer til å si fra når det blir mutt stemning en time etterpå når vi møtes til et måltid, sa han i intervjusonen.

Alexandr Bolsjunov vant jaktstarten. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

Fakta Tour de ski sammenlagt Slik ser sammenlagtlisten ut etter dagens 15 kilometer. 1) Alexandr Bolsjunov (Russland) 2) Sergej Ustjugov (Russland), 16 sekunder bak. 3) Johannes Høsflot Klæbo, 26 sekunder bak. 4) Pål Golberg, 1 minutt bak. 5) Iivo Niskanen (Finland), 1,10 bak. 6) Martin Løwstrøm Nyenget, 1,16 bak. 7) Hans Christer Holund, 1,18 bak. 8) Artem Maltsev (Russland), 1,19 bak. 9) Sjur Røthe, 1,22 bak. 10) Calle Halfvarsson, 1,36 bak.

Fire av de fem første på startstreken på dagens jaktstart var russere, etter en russisk oppvisning på tirsdagens intervallstart. Sergej Ustjugov startet først, foran Ivan Jakimusjkin og Alexandr Bolsjunov. Hans Christer Holund var nærmeste nordmann, mens Johannes Høsflot Klæbo var over minuttet bak.

Halvveis på 15-kilometeren gikk trioen Bolsjunov, som hadde tatt igjen 29 sekunder på landsmannen, Ustjugov og svenske Calle Halfvarsson sammen i tet. Sjur Røthe gikk godt og var drøye halvminuttet bak teten, mens Klæbo fortsatt lå om lag ett minutt bak.

Fakta Resultater, 15 kilometer jaktstart 1) Alexandr Bolsjunov 2) Sergej Ustjugov, 13,7 sekunder bak. 3) Iivo Niskanen, 24,8 sekunder bak. 4) Artem Maltsev, 29,2 sekunder bak. 5) Calle Halfvarsson, 29,6 sekunder bak. 6) Sjur Røthe, 29,8 sekunder bak. 7) Hans Christer Holund, 30,7 sekunder bak. 8) Lucas Bögl, 47,9 sekunder bak. 9) Ivan Jakimusjkin, 55,9 sekunder bak. 10) Johannes Høsflot Klæbo, 57,2 sekunder bak.

Bolsjunov regnes som en av verdens beste til å gå i klassisk stil og ristet etter hvert av seg de andre og så ut til å gå mot en overlegen seier. Lagkamerat Ustjugov jaget nærmest og tok litt inn på landsmannen mot mål, men Bolsjunov holdt unna og var 13,7 sekunder foran i mål.

Finske Iivo Niskanen ble nummer tre, 24,8 sekunder bak.

