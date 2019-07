Sogndal-TUIL: 5–2 (3–1)

Mål: 1–0 (15) Ole Amund Sveen, 2–0 (22) Eirik Wilberg Schulze, 2–1 (26) Lars Henrik Andreassen (Tomas Kristoffersen), 3–1 (31) Akor Jerome Adams, 4–1 (46) Eirik Wilberg Schulze, 4–2 (57) Sander Ringberg (Lasse Berg Johnsen), 5–2 (61) Akor Jerome Adams

Dommer blåser like etter. Det ender 5–2. Med to straffebom, kunne det fort blitt enda verre for TUIL.

90+5 min. Løvland stopper liggende først en stor sjanse, før han like etter er borti ballen med hånda. Grei straffe. Adams skyter utenfor.

87 min. Corner for TUIL. Andreassens avslutning blir blokkert. Et gult kort til TUILs Lorentzen rett etterpå for å stoppe en kontring.

78 min. Gult kort til Braaten for å stoppe en kontring på ulovlig vis. Helt greit kort.

71 min. Birkelund med et godt skudd, Arnebrott får slått unna. Ole Amund Sveen går ut, Joachim Soltvedt kommer inn for Sogndal.

67 min. Sogndal-avslutning fra god posisjon går utenfor. Harald Nilsen Tangen kommer også inn for TUIL, Andersen ut.

63 min. Adrian Sandbukt kommer inn for TUIL.

61 min. Adams setter 5–2.

58 min. Robin Lorentzen kommer inn for TUIL. Ut med Andreas Arntzen.

57 min. Ringberg! 4–2! Drar seg innover, skyter ballen mellom beina på Ulrik Tillung Fredriksen og i mål.

52 min. Ringberg forsøker seg på en kontring, men blir stanset. Var mange Sogndal-spillere rundt ham, og kun Andersen fra TUIL.

49 min. Glipper i TUIL-forsvaret igjen. Haugen får avsluttet fra god posisjon, går like utenfor.

46 min. Da er vi i gang igjen. Og Sogndal og Schulze vrir ballen over Arnebrott, som står på femmeteren. Nydelig scoring.

Der blåser dommer av til pause. Det står 3–1.

43 min. Andreassen dytter gjennom til Kjæve, som akkurat ikke får nok kraft på den til at det blir redusering!

42 min. Corner Sogndal. Arnebrott bokser unna.

40 min. Haugen går i bakken i en løpsduell inne i feltet og går i bakken. Får straffespark, som han tar selv. Den tar Arnebrott!

36 min. Corner for TUIL nå. Ender med at keeper Dyngeland får kontroll.

35 min. Skummelt innlegg fra Sogndal. Løvland må heade ut til corner. Heades like utenfor på corneren fra Adams.

34 min. Kjæve får tatt ned en ball inne i feltet og slår tilbake til Arntzen. Skuddet fra høyrebacken skrur akkruat utenfor!

31 min. Så glipper det. Akor Jerome Adams får avsluttet fra kort hold. 3–1.

25 min. TUIL vinner en corner. Kristoffersen tar, Andreassen klinker til når ballen kommer sprettende mot ham. TUIL har redusert!

21 min. TUIL forsøker å spille seg ut, mister ballen og et langskudd fra Eirik Wilberg Schulze går inn. Kunne nok gjort det bedre der, Arnebrott.

20 min. Upresist i TUIL-forsvaret og ballen går ut til corner til hjemmelaget.

19 min. Igjen prøver TUIL å tråkle seg frem på ekstremt små flater inne sentralt. Igjen ender det med ballmist.

15 min. Sogndal kontrer og gjør det godt. Ole Amund Sveen setter inn 1–0 med sitt første mål på to år, ifølge kommentator. Sveen har slitt med skader.

11 min. To cornere på rad for TUIL blir klarert unna. Nytt innlegg som Gabrielsen nesten når bort på. Farlig!

6 min. TUIL kommer til avslutning fra distanse ved Lasse Berg Johnsen. Dyngeland har grei kontroll.

1 min. Skummelt fra start, men et TUIL-bein, trolig Arntzen, får klarert unna på femmeteren.

1 min. Kristoffersen får det hele i gang og tar avspark for TUIL.

Før kampen ligger TUIL aller sist på tabellen og har åtte poeng opp til sikker plass. Sogndal ligger på sin side midt på tabellen og har heng på kvalikplassene.

Hvis «Dalingan» skal ha sjanse til å overleve i 1. divisjon, må trepoengene snart komme for laget som så langt i år står uten en eneste seier i serien.

I fjor endte tilsvarende oppgjør mellom disse to lagene 1–1, etter en drømmescoring fra distanse fra Jo Nymo Matland. På TUIL Arena vant Sogndal 3–0.

TUIL stiller med følgende lag:

Erik-Johannes Thorsbye Arnebrott; Andreas Arntzen, Thomas Båtnes Braaten, Kristoffer Hay, Andreas Løvland; Tomas Kristoffersen, Lasse Berg Johnsen; Sander Finjord Ringberg, Lars Henrik Baal Andreassen, Håkon Kjæve; Gabriel Andersen

Innbyttere:

Theodor Nilsen, Robin Edvardsen Lorentzen, Harald Nilsen Tangen, Adrian Sandbukt

Sogndal startellever:

Mathias Lønne Dyngeland, Tomas Olai Totland, Stefan Zelimir Antonijevic, Ulrik Tillung Fredriksen, Martin Ove Roseth, Eirik Birkelund, Ole Amund Sveen, Sixten Dalen Jensen, Akor Jerome Adams, Sigurd Hauso Haugen, Håvard Hetle

Innbyttere:

Per-Magnus Steiring, Steffen Ernemann, Ole Martin Rindarøy, Joachim Soltvedt, Eivind Helgesen, Eirik Lereng