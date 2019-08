Med svarte brikker havnet Carlsen i tidstrøbbel og tapte til slutt for kineseren. Han fikk dermed en vanskelig start på turneringen som fortsetter lørdag kveld.

Nordmannen trengte riktignok ikke lang tid på å slå tilbake. Med svarte brikker brukte han kort tid på å slå ungarske Richard Rapport. Etter at Carlsen ofret dronningen seg i sitt 35. trekk, valgte ungareren å gi seg. Dronningofferet gjorde at Carlsen ville avgjort partiet med sjakkmatt innen kort tid.

28-åringen har dermed to poeng etter to partier. Seier gir to poeng, remis ett og tap null.

Carlsen avslutter kvelden mot Leinier Domínguez. Da har Carlsen hvite brikker.

Det skal spilles totalt ni partier hurtigsjakk mellom lørdag og mandag før det er lynsjakk tirsdag og onsdag. Turneringen er den fjerde på Grand Chess-touren

Har storspilt i år

Nordmannen har spilt forrykende så langt i 2019 og har blant annet vunnet begge Grand Chess Tour-turneringene han har spilt. Først vant han i lyn- og hurtigsjakk i Elfenbenskysten. Deretter vant han i Zagreb.

Carlsen har totalt vunnet sju av sju turneringer han har stilt opp i denne sesongen, skriver nettstedet Matt & Patt. Med tap i USA kan altså den imponerende rekken ryke.

Carlsen var ikke med i sesongens tredje Grand Chess Tour-turnering. Den ble spilt i Paris. Likevel leder han sammendraget. 28-åringen har 33 poeng, mens Maxime Vachier-Lagrave følger på andreplass med 25 poeng. Amerikanske Wesley So er nummer tre.

Etter lyn- og hurtigsjakkturneringen i St. Louis følger Sinquefield Cup som er i samme by. Den starter 15. august.