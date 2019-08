Norske stavkomet rasende på dommerne: – Dere kan jo ikke reglene

HAMAR: – Dere kan jo ikke reglene, sa en meget oppgitt Guttormsen etter at han hadde revet på 5,71 for tredje gang.

Utbruddet var rettet mot dommerne. NM-gullet var allerede sikret med et hopp på 5,50. Så gikk han for mesterskapsrekorden til Trond Barthel på 5,70, som har stått siden 1995.

Som eneste utøver igjen skulle han i utgangspunktet fått fem minutter mellom hvert forsøk, men på Hamar ga dommerne han bare tre. En klar dommerfeil, mente en frustrert Guttormsen.

– Man blir litt det når det ikke følges regler som man regner med de kan. Jeg trodde de kunne regelverket. Jeg visste ikke hvor mye tid jeg hadde. Jeg visste bare at det gikk jækla fort. Så spurte jeg etterpå hvor mye tid jeg hadde. Tre minutter sa de, sier han til Aftenposten.

– Kunne tatt livet av meg selv

På sitt andre forsøk gikk det nesten galt for 20-åringen. Han kom helt feil inn i hoppet og havnet nesten med hodet først utenfor madrassen. Det gikk et gisp gjennom publikum, men stortalentet klarte akkurat å redde seg inn igjen.

– Jeg holdt på å ta livet av meg selv. Nesten med hodet ned i boksen, ikke sant. Det var ganske skummelt. Det gjør også at når jeg da får tre minutter til neste hopp, da blir det ikke lett.

– Er det sånt som skjer fordi du får dårlig tid?

– Ja. Jeg hørte han sa ett minutt igjen, og da må jeg bare hoppe. Det hadde kunne gått galt der altså. Det føltes ikke digg.

Vidar Ruud

Arrangøren beklager

Guttormsen-leiren gikk direkte inn i regelboken og viste både dommerne og teknisk delegat vedgikk de at det var gjort en feil.

– Jeg var ikke her, men det jeg har hørt er at han fikk tre minutter til disposisjon for sitt forsøk. Han skulle hatt enten fem eller seks minutter disposisjon, sier teknisk delegat Terje Hoffmann.

– Så det ble gjort en feil fra dommerne?

– Det ble da nok gjort en feil.

– Er det beklagelig?

– Det er alltid beklagelig når utøvere ikke får den tiden de har de har til disposisjon. Reglene er der for at de skal ha den tiden de trenger.

Hadde ingen synlig klokke

Guttormsen selv hadde ingen mulighet til å se hvor lang tid han hadde brukt mellom forsøkene. Også det er en feil, mener far og trener Atle Guttormsen.

– Men når det er tid så skal det egentlig være en synlig klokke som man kan se. Det skal det være når du er streng på klokken. Da skal det være en synlig klokke, sier han til Aftenposten.

Atle Guttormsen var også meget frustrert da NM-finalen var over. Noen minutter senere påpekte han at alle kan gjøre feil.

– Jeg har vært masse dommer selv. Så jeg vet at alle kan gjøre feil. Jeg blir sint der og da. Så roer jeg meg litt etterpå. Da blir jeg mer pappa enn trener.