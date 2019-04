Chelsea slapp inn tre mål på hjemmebane - avanserte likevel i europaliga

Finalen i den nest gjeveste europacupen kan fort bli et vaskeekte London-derby. Arsenal og Chelsea er begge favoritter til å ta seg dit. Rammen rundt en slik kamp kan bli ekstra spesiell om begge byrivalene ender utenfor topp fire i Premier League. Da blir europaligaen eneste redning i jakten på mesterligaspill for neste sesong.

På Stamford Bridge er man neppe fornøyde med at Slavia Praha fikk lov til å jobbe seg tilbake i kampen igjen torsdag. Etter litt over et kvarter sto det 3-0 på måltavla, mens det etter 55 minutter lyste 4-3.

De tsjekkiske gjestene, som tapte 0-1 i hjemmekampen, måtte fortsatt ha to mål til for å klå Chelsea. Så da Petr Sevcik brente en gigantmulighet etter en time, var det nok mange blant hjemmepublikummet som begynte å svette litt.

Pedro ga Chelsea en pangstart da han lobbet inn 1-0 etter bare fem minutter. Scoringen kom etter flott veggspill med Olivier Giroud. Like etter ble gjestenes Simon Deli tvunget til å sette ballen i eget nett.

Giroud gjorde så sitt 10. mål i europaligaen denne sesongen etter 17 minutter. Turneringens toppscorer kunne lett trille inn 3-0 i et åpent mål.

Fakta: Fakta europaligaen fotball menn torsdag Europaligaen fotball menn torsdag, kvartfinaler 2. kamp: Chelsea (England) – Slavia Praha (Tsjekkia) 4-3 (4-1), sammenlagt 5-3 Mål: 1-0 Pedro Rodríguez (5), 2-0 Simon Deli (selvmål 9), 3-0 Olivier Giroud (17), 3-1 Tomas Soucek (25), 4-1 Pedro Rodríguez (26), 4-2 Petr Sevcik (52), 4-3 Sevcik (55). Eintracht Frankfurt (Tyskland) – Benfica (Portugal) 2-0 (1-0), sammenlagt 4-4 Mål: 1-0 Filip Kostic (36), 2-0 Sebastian Rode (67). Napoli (Italia) – Arsenal (England) 0-1 (0-1), sammenlagt 0-3 Mål: 0-1 Alexandre Lacazette (36). Valencia (Spania) – Villarreal (Spania) 2-0 (1-0), sammenlagt 5-1 Mål: 1-0 Antonio Latorre (13), 2-0 Dani Parejo (54). (©NTB)

Slavia Praha reduserte ved Tomas Soucek åtte minutter senere. Det gjorde han med hodet etter en corner. Da virket det bare å være et trøstemål, men tsjekkerne skulle ha mer på lager. Men før den tid økte Pedro til 4-1 bare minuttet etterpå.

Imellom det 52. og 55. minutt vartet Petr Sevcik opp med to perler som sjokkerte Chelsea-fansen. Plutselig hadde bortelaget noe å spille for likevel, men Chelsea fikk etter hvert kontrollen tilbake. Blåtrøyene vant 5-3 sammenlagt.

Fjernet all tvil

Luca Bruno / AP / NTB scanpix

Med 2-0 i hjemmekampen hadde Arsenal skaffet seg det utgangspunktet de trengte før turen til Sør-Italia og koket som ventet på San Paolo. Unai Emerys lag har trøblet fælt på bortebane, og mange var derfor med spente før returoppgjøret. Men i Napoli ble det aldri skikkelig spennende.

Det sørget Lacazette for da han tok hjemmelagets keepertalent Alex Meret på feil fot og scoret på et vakkert frispark ni minutter før pause. Meret ble nådeløst straffet for å gamble og ta et steg til høyre.

Med bortescoringen, som kom mot spillets gang, var jobben gjort for Arsenal. Napoli var nå i en posisjon der de måtte ha fire mål for å ta seg til semifinalen. Det var ikke vertene i nærheten av.

Ville ha straffe

Før baklengsmålet var Napoli nærmest å ta ledelsen. Arkadiusz Milik fikk først en scoring annullert for en hårfin offside etter 25 minutter, og ikke lenge etterpå kastet han bort en gyllen sjanse. Upresset fikk polakken heade fra elleve meter, men forsøket var for svakt.

Like før pause ropte vertene på straffe etter det de mente var en hands fra Pierre-Emerick Aubameyang. Hos dommeren fikk de null gehør for det.

Arsenal burde gjort 2-0 fire minutter etter sidebytte. Aubameyang var alene med Meret, men greide ikke å overliste Napolis unge målvakt.

I semifinalen skal Arsenal opp mot Valencia, som slo sin spanske ligarival Villarreal 2-0 torsdag. Sammenlagt gikk de videre med 5-1. Chelsea skal på sin side møte Eintracht Frankfurt som fikk akkurat den 2-0-seieren de trengte mot Benfica. Med 4-4 over to kamper gikk tyskerne videre på bortemålsregelen.

Europaligafinalen spilles i Baku 29. mai.