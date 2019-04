Slik markerte PSG-spillerne den tragiske brannen i Notre-Dame

PARIS SAINT-GERMAIN - MONACO 3–1

Kylian Mbappé slo til med måltrippel da Paris Saint-Germain som nybakt seriemester nedsablet Monaco 3-1. Neymar gjorde sin første opptreden på tre måneder.

Med sitt hattrick bidro Mbappé til å gjøre søndagens feststemning på Parc des Princes enda litt bedre. Allerede i timene før avspark var det klart at PSG er franske Ligue 1-mestere nok en gang. Trofeet var i boks da tabelltoer Lille bare greide 0-0 mot Toulouse.

Etter kun et kvarter fant Mbappé nettmaskene. Fra kort hold skjøt han inn Moussa Diabys pasning høyt i venstre hjørne. Monacos reservekeeper Diego Benaglio, som bare noen få minutter tidligere hadde erstattet en skadd Danijel Subasic, var sjanseløs.

Michel Euler / AP / NTB scanpix

Sju minutter før pause lyste det 2-0 på måltavla. Dani Alves sendte en strøken ball til Mbappé, som var iskald og hamret den lavt i nettet. Samme duo slo til igjen litt over ti minutter etter sidebytte. PSGs storscorer kunne lett styre inn 3-0 i et åpent Monaco-bur.

På tampen reduserte Aleksandr Golovin for gjestene på en returball.

Michel Euler / AP / NTB scanpix

LES OGSÅ: Liverpool slo Cardiff og tok tilbake tabelltoppen

Markerte Notre-Dame-brannen

Neymar entret banen ved starten av annen omgang. Det var brasilianerens første kamp siden han måtte ut med en skade i høyrefoten for tre måneder siden.

PSG-spillerne markerte brannen i Notre-Dame fra tidligere i uken med å ha katedralens navn på baksiden av draktene.

REUTERS/Gonzalo Fuentes

Hovedstadsklubben kunne allerede for to uker siden ha landet ligatittelen, men 2-2 hjemme mot middelhavsfareren Strasbourg satte gullfeiringen på vent. Sju dager senere skjedde det igjen, da etter et spektakulært 1-5-tap i Lille.

PSG taper sjelden poeng i hjemlig serie, men heller ikke borte mot Nantes i midtuken klarte Thomas Tuchels menn å sikre gullet. Derfra dro de hjem med 2-3-tap i bagasjen.

Sjuende tittel på åtte år

Men med en luke på 17 poeng til Lille før helgens runde var det uansett bare et tidsspørsmål før pariserne kunne innkassere sitt sjette ligamesterskap på sju sesonger. Søndag kunne de endelig slippe jubelen løs. Totalt står PSG med åtte Ligue 1-titler.

Lille hadde ballen i mål borte mot Toulouse søndag, men scoringen ble annullert etter bruk av videodømming. VAR-verktøyet viste at ballen hadde vært innom en Lille-hånd før den gikk i nettmaskene.

– Synd at scoringen ble annullert. Jeg mener det ikke var snakk om viljehands, sa Lille-trener Christophe Galtier etterpå.

– PSG fortjener tittelen, og det overrasker ingen at de vinner den. Spenningen rakk aldri å vare, la han til.