Nadals overmann vant i Monte Carlo

Fabio Fognini kronet søndag en råsterk tennisuke med finaleseier i Monte Carlo Masters. Italieneren slo Dusan Lajovic i to strake sett.

Dermed ble han førstemann fra Italia på 51 år til å vinne ATP-turneringen i Monaco. Han vant finalen med sifrene 6-3, 6-4.

Lørdag danket Fognini ut den spanske gruskongen og verdenstoeren Rafael Nadal, som fikk en bråstopp i jakten på sin 12. Monte Carlo-triumf. På veien slo han også Tyskland-stjernen Alexander Zverev.

Søndag hadde Fognini stor oppbakking på tribunen. Mange fans og venner fra hjembyen San Remo (20 km unna Monte Carlo) hadde troppet opp for å se finalen ringside.

– Jeg er født like i nærheten, så det er ekstraordinært for meg å vinne her, sa italieneren.

Det ville gitt skyhøye odds om man på forhånd hadde tippet på Fognini mot Lajovic i årets finale i Monte Carlo Masters. De er rangert som henholdsvis nummer 18 og 48 i verden.

Verdensener Novak Djokovic deltok også i grusturneringen, men serberen forsvant overraskende ut allerede i kvartfinalen.