Brann-Rosenborg ga ny TV-rekord

293 000 seere benket seg foran skjermen i Rosenborgs første kamp etter Horneland-sparkingen da Brann ble slått 2–1 i Bergen.

Brann-Rosenborg ble den meste sette i Eurosport Norges historie. Foto: Marit Hommedal

NTB

Aldri før har Eurosport Norge hatt så mange seere under en eliteseriekamp.

– Med 293 000 seere er gårsdagens kamp den mest sette eliteseriekampen noensinne på Eurosport Norge. Det er utrolig gledelig med så gode tall sent i juni, sier fungerende sportssjef i Eurosport Morten Johannessen.

Søndagens hovedkamp hadde en markedsandel på 35,3 prosent. På det meste var 360 000 seere innom sendingen fra Brann Stadion i Bergen.

– Et snitt på 293 000 er historisk for Eurosport Norge. Det er ingen tvil om at det var knyttet stor spenning til kampen i går, etter alt som har skjedd i Rosenborg i det siste. I tillegg er det fortsatt mange som er sulteforet på live sport, sier Johannessen.

Neste serierunde i Eliteserien sparkes i gang førstkommende onsdag og torsdag. Rosenborg tar imot Vålerenga, mens Brann må ta turen til Sarpsborg.