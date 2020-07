Gjensyn med stjernegalleriet PSG for Elverum i Champions League

Elverums håndballherrer møter blant annet franske Paris Saint-Germain i kommende sesongs Champions League i håndball.

Luka Karabatic skapte trøbbel for Elverum i fjor. Nå møtes PSG og Elverum igjen. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Elverum møtte også PSG i forrige sesongs gruppespill. Det endte med to tap for østerdølene.

Likevel viste Elverum hva de kunne få til utenfor banen, da de fylte Håkons Hall med 12.377 tilskuere.

Trekningen betyr også at Luc Abalo, den franske stjernen som Elverum har signert, møter sine gamle lagkamerater.

Møter tidligere Elverum-kaptein

Elverum endte til slutt sist i sin gruppe med tre poeng.

I tillegg til PSG møter Elverum Vardar, Kielce, Porto, Szeged, Mesjkov Brest og Flensburg-Handewitt i gruppe A.

I Kielce spiller Elverums kaptein forrige sesong, Sigvaldi Gudjónsson.

Slanket turnering

Tidligere år har gruppespillet bestått av 28 lag fordelt på to grupper med åtte lag og to grupper med seks lag. For kommende sesong er turneringen slanket til 16 lag, som fordeler seg på to grupper.

I gruppespillet vil samtlige lag møte hverandre to ganger. De to beste lagene i hver gruppe går direkte til kvartfinale, mens 3. til 6. plass må i omspill om de fire siste plassene.

Gruppe B består av Barcelona, Veszprém, Kiel, Aalborg, Nantes, Motor Zaporozje, Celje og Zagreb

