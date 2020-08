TV 2-profil tar permisjon fra politisk parti: – Ville vært uheldig med en rolleblanding

Mina Finstad Berg (30) er ansatt som TV 2s nye sportskommentator. For å hindre en uheldig rolleblanding har hun nå søkt om permisjon fra vervet i sitt politiske parti.

TV 2s Mina Finstad Berg (30) tar permisjon fra hennes verv i sitt politiske parti, for å unngå en rolleblanding i hennes nye stilling som sportskommentator for kanalen. Foto: Daniel Sannum Lauten, TV 2

– Dette er jo en kjempestor mulighet og utrolig gøy. Men jeg har store sko å fylle, for Gro har gjort en solid jobb før meg.

Det sier TV 2s Mina Finstad Berg. 30-åringen, som har jobbet som fotballekspert for TV 2, har nå blitt kanalens nye sportskommentator.

Hun tar over jobben til den tidligere håndballprofilen Gro Hammerseng-Edin, som er ferdig i stillingen.

Tar permisjon fra SV

Men det at Finstad Berg fikk jobben som sportskommentator hos TV 2, gjorde at hun havnet i en litt spesiell situasjon. 30-åringen sitter nemlig i sentralstyret til Sosialistisk Venstreparti (SV), som første varamedlem.

– Jeg har søkt om permisjon i dag, som må vedtas formelt. Den gjelder ut landsmøteperioden til SV, som varer til mars neste år. Dette er noe jeg gjorde på eget initiativ, forteller fotballeksperten.

30-åringen har sittet i sentralstyret til SV siden 2015, og har tidligere en bakgrunn i ungdomspartiet.

Hun erkjenner at det ville vært uheldig å ha en aktiv rolle i et politisk parti mens hun skal skrive og snakke om idrettspolitikk for TV 2.

– Det ville vært en uheldig rolleblanding. Så det er ryddigst for alle parter, sier Finstad Berg.

Hun ønsket ikke å havne i en uheldig situasjon på grunn av vervet.

– Det ville vært rart å havne i en situasjon der jeg måtte behandle saker og idrettsmeldinger på sentralstyremøtet med SV, også mene noe om de samme sakene for kanalen, sier Finstad Berg.

Mina Finstad Berg. Her avbildet som ekspert for TV 2 under fotball-VM i 2018. Foto: Øyvind Ganesh Eknes, TV 2

– En dyktig formidler

Sportsleder i TV 2, Vegard Jansen Hagen, er henrykt over at Finstad Berg trer inn i rollen som kanalens nye sportskommentator.

– Veldig glad for at Mina tar utfordringen. Hun er samfunnsengasjert, sportsinteressert og en dyktig formidler. Tiden vi lever i viser med all tydelighet behovet for en sportskommentator med evnen til å bidra i debatt, med meninger og innsikt. Vi trenger tydelige og engasjerte stemmer, skriver sportslederen til oss i en SMS.

På spørsmål om hvor viktig det var at Finstad Berg ikke skal være tilknyttet et politisk parti mens hun har stillingen som sportskommentator, svarer Jansen Hagen.

– Beslutningen rundt Mina forankres i VVP (Vær varsom-plakaten) – om journalistenes uavhengighet, og internt etikkregelverk, skriver sportslederen.

– Har et ansvar

Seerne som følger fotball på TV 2 sine kanaler, har de siste årene blitt vant til å se Finstad Berg i rollen som fotballekspert på skjermen. 30-åringen forteller at hun skal fortsette i den rollen samtidig som hun fungerer som sportskommentator.

– De blir ikke kvitt meg helt på sendingene. Jeg skal fortsette å jobbe med fotball. Behovet for å snakke om de politiske, samfunnsmessige forholdene i internasjonal fotball er stort. Det er noe jeg allerede kjenner godt til og har skrevet om tidligere, sier hun.

Finstad Berg er klar på at sportsjournalister har et ansvar om å følge forholdene som ligger bak det sportslige i idretten, som for eksempel i fotball.

– Vi som elsker fotball har et skyggeansvar om å undersøke hvordan fotballen kan brukes og misbrukes. Jeg synes det er en naturlig del av å dekke internasjonal fotball i 2020. Jeg tror det er fullt mulig å dekke både sportslige prestasjoner på banen og forholdene bak i samme TV-sending. Det synes jeg vi klarte fint i sendingen før Champions League-kampen mellom RB Leipzig og PSG nylig, forklarer hun.