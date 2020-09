Hegerberg operert igjen

Den norske superspissen Ada Hegerberg er frisk av korsbåndskaden, men hun er blitt operert for et tretthetsbrudd i leggbeinet.

Den norske superspissen Ada Hegerberg er operert for et tretthetsbrudd mens hun har rehabilitert seg etter operasjonen da hun røk korsbåndet i vinter. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

NTB

Lyon vant Champions League for femte året på rad søndag ved å slå Wolfsburg 3-1 i finalen. Ada Hegerberg var ikke med i sluttspillet, men scoret likevel nest flest mål av alle i mesterligaen med ni mål på fire kamper.

Hegerbergs korsbånd røk i slutten av januar, og hun og har ikke spilt kamper siden.

Tirsdag kveld skriver Lyon på sine nettsider at kneskaden er leget, men at hun har gjennomgått en vellykket operasjon for et tretthetsbrudd.

– Dette er bare en mindre forsinkelse, sier Hegerberg i en Twitter-melding.

Måldronningen rakk å score 14 mål på 13 ligakamper og ni mesterligamål på fire kamper før hun ødela kneet. Det er uvisst akkurat når hun er tilbake, selv om hun nærmer seg en retur.

Legene påviste et tretthetsbrudd i venstre leggbein, der Hegerberg ifølge Lyons nettsted har hatt smerter siden april 2019.