Europa League direkte: United fikk drømmstart – så slo Sevilla tilbake

United kombinerer fint utenfor 16-meteren. Pogba ruller til Martial, som får en kjempesjanse til å score. Curler den like over vinklen.

United kombinerer fint utenfor 16-meteren. Pogba ruller til Martial, som får en kjempesjanse til å score. Curler den like over vinklen.

Pogba forsøker å tre gjennom Rashford, men det blir for unøyaktig.

Pogba forsøker å tre gjennom Rashford, men det blir for unøyaktig.

Martial er først på ballen på et oppspill, og blir lagt i bakken. Frispark til United.

Martial er først på ballen på et oppspill, og blir lagt i bakken. Frispark til United.

Fernandes slår mot Maguire, som header over. For lite presis når han får sjansen, midtstopperen

Fernandes slår mot Maguire, som header over. For lite presis når han får sjansen, midtstopperen

Mål for Sevilla!

Sevilla kommer til avslutning ved Ocampos! Nesten for spanjolene. De Gea får slått unna.

Sevilla kommer til avslutning ved Ocampos! Nesten for spanjolene. De Gea får slått unna.

DRØMMESTART FOR SOLSKJÆR! Fernandes er iskald. Portugiseren hopper i tilløpet, før han setter den sikkert høyt mot vinkelen.

Kjemepesjanse for United! Martial spiller fri Rashford i feltet, som avslutter mot lengste hjørne. Redning! Fernandes kommer nesten til skudd på returen.

Kjemepesjanse for United! Martial spiller fri Rashford i feltet, som avslutter mot lengste hjørne. Redning! Fernandes kommer nesten til skudd på returen.

Sevilla slår mot bakrom, men altfor langt og til utspark for United.

Sevilla slår mot bakrom, men altfor langt og til utspark for United.

Maguire vinner i lufta etter et innlegg, men er for hard i duellen med Carlos. Frispark til Sevilla i eget felt.

Maguire vinner i lufta etter et innlegg, men er for hard i duellen med Carlos. Frispark til Sevilla i eget felt.

Spillerne går ned på kne for Black Lives Matter, og kampen er i gang.

Spillerne går ned på kne for Black Lives Matter, og kampen er i gang.

Sevilla ble nummer fire i La Liga denne sesong og er, som Manchester United, klar for Champions League kommende sesong. Solskjær og co. ble nummer tre i Premier League.

Sevilla ble nummer fire i La Liga denne sesong og er, som Manchester United, klar for Champions League kommende sesong. Solskjær og co. ble nummer tre i Premier League.

Spillerne er på vei ut på banen. Straks klart for semifinale i Europa League!

Spillerne er på vei ut på banen. Straks klart for semifinale i Europa League!

DEL