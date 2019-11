André Gomes vred seg i store smerter etter skaden. ANDREW YATES / Reuters

Positive nyheter for Everton-spiller etter skrekkskaden

Evertons André Gomes gjennomførte en vellykket ankeloperasjon mandag.

NTB-DPA

Portugiseren fikk ankelen fullstendig ute av posisjon i søndagens kamp mot Tottenham.

– Vi bekrefter at Gomes' høyre ankel ble operert mandag. Alt gikk veldig bra, og det er ventet at han blir helt bra igjen, het det på Evertons hjemmeside.

26 år gamle Gomes blir på sykehuset i en periode før han returnerer til Evertons treningsanlegg og starter rehabiliteringen. Det blir spekulert i at André Gomes mister resten av sesongen.

Gomes ble skadd sent i kampen etter en hard takling fra Tottenhams Son Heung-min.

Taklingen førte til at Gomes kolliderte med Serge Aurier i etterkant. Smertene var voldsomme for portugiseren, og det var en rekke medspillere som forsøkte på roe ham ned før han fikk nødvendig hjelp.

Son er utestengt i tre kamper etter at han ble honorert med rødt kort for taklingen. Sørkoreaneren gråt da han oppdaget hvordan ankelen til Gomes så ut etter skaden.

Kampen endte 1–1 etter at Everton utlignet langt på overtid.

– Vi synes veldig synd på André, men slik er fotballen. Dette er en av konsekvensene. Sonny prøvde å rekke ballen, sa Tottenham-trener Mauricio Pochettino etter kampen.

Everton-spillerne var også veldig preget av det som skjedde. Cenk Tosun er blant dem som har uttrykt sin støtte til lagkameraten.

– Jeg skulle ønske at jeg ikke hadde scoret, jeg skulle ønske at vi tapte 0–5 og at dette ikke skjedde. Jeg vet at du kommer tilbake sterkere, skriver han i et innlegg på Instagram.

