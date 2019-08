Drømmedebut da innbytterne reddet Ranheim-poeng

VIKING – RANHEIM 2–2 (0–0)

SR-Bank Arena: SR-Bank Arena: Viking som de siste to rundene har gitt Ranheim god hjelp i nedrykksstriden ved å slå både Sarpsborg 08 og Strømsgodset viste ingen nåde mot Svein Maalen og hans mannskap.

De tok ledelsen 2-0, men to bytter fra Maalen snudde kampen. Da Viking tok av både Kristian Thorstvedt og Tommy Høiland straffet Ranheim dem. Mushaga Bakenga som tidligere denne uken signerte en låneavtale fra Tromsø viste med en gang hva Ranheim kan forvente fra ham.

Kristoffer Løkberg som tidligere i sommer var linket til Ranheim før han valgte å signere for Viking møtte Ranheim for fjerde gang i år. Tre ganger som Brann-spiller og én gang som Viking-spiller.

Barli holdt Ranheim inne i kampen

Allerede etter to minutter kom det første skremmeskuddet fra hjemmelaget. Zlatko Tripic driblet av en Ranheim-forsvarer og sendte Tommy Høiland gjennom mot Even Barli. Ranheims sisteskanse var våken og kom seg på ballen før Viking-spissen.

Selv om det etter dette roet seg betraktelig ned i sjansestatistikken var det en artig start på kampen. Det var to lag som tydelig hadde lyst til å angripe, noe som åpnet opp for motstanderen når de vant ballen.

Så smalt det foran Even Barli igjen. 20 minutter var spilt da Samúel Fridjónsson befant seg helt alene på bakre stolpe. Ballen havnet hos islendingen som prøvde seg på en volley. Nok en gang var Barli våken og leverte en praktredning.

Jevnspilt første omgang

Utover i den første omgangen var som om at litt av luften gikk ut av begge lag. Det som startet som en gøy kamp, ble mer og mer en midtbanekrig. Tidligere Ranheim-spiller Kristoffer Løkberg kom i flere tette dueller med tidligere lagkamerater.

Etter 32 minutter viste Magnus Blakstad hva han har i repertoaret. Ranheims midtbanespiller chippet ballen fint inn i boksen til Mads Reginiussen, men kapteinen fikk ikke kontroll på ballen. Nydelig overblikk fra Blakstad i den situasjonen.

Så like før pause fikk Ranheim-kapteinen en ny sjanse. Han dempet ballen lekkert og sendte av gårde et skudd fra 16 meter. Kun to lange fingre fra Viking-keeper Iven Austbø hindret Ranheim i å ta ledelsen.

Det var ikke mye som skjedde den første omgangen. To lag som var friske i kontringene og en relativt jevnspilt omgang hvor Viking var nærmest da Samúel Fridjónsson fikk skyte uforstyrret på Even Barli. Sisteskansen vartet opp med en nydelig redning og sørget for at Ranheim ikke fikk en tidlig kalddusj.

Marerittstart på andre omgang

Allerede tre minutter ut i den andre omgangen kom kampens første mål. Det var Viking som tok ledelsen i Stavanger. Zlatko Tripic tok med seg ballen ned til dødlinjen og la ut 45 grader. Der kom Kristian Thorstvedt i full fart og kunne enkelt sende hjemmelaget i ledelsen.

Så var det Ranheim som skulle prøve seg. Ivar Furu steg til værs og knuste all motstand på et hjørnespark. Headingen gikk kontant i tverrliggeren. Fryktelig stor sjanse for Ranheim.

Men så ble Ranheim straffet igjen av samme duo som scoret det første målet. Ranheim hadde etter det første målet fått et grep om kampen og skapte 2–3 sjanser. Men etter 57. minutter fant Tripic lagkamerat Thorstvedt på ny. Sønnen til den tidligere landslagskeeperen Erik Thorstvedt dempet ballen nydelig og la ballen bak Even Barli. Utagbart for keeperen.

Svein Maalen gjorde grep med en gang. Nysignerte Mushaga Bakenga ble kastet innpå. Ut gikk Michael Karlsen.

Solbakken gjorde det igjen

Etter 69 minutter gjorde Svein Maalen nok et bytte da Ola Solbakken kom inn for Erik Tønne. Solbakken som kom innpå mot Molde sist helg og endret kampbildet med mål etter kun 30 sekunder på banen.

Løkberg pådro seg et gult kort da han etter 78. minutter var for hardhendt i en duell med Reginiussen. Ikke særlig vennskapelig takling fra den tidligere Ranheim-profilen.

Viking fikk en gyllen mulighet til å sette dagens tredje mål etter 80. minutter. Plutselig var Johnny Furdal og Ylldren Ibrahimaj alene med Barli. Men Ibrahimaj var altfor ubesluttsom og dermed endte det i ingenting.

Syv minutter før stusset Bakenga ballen nydelig til Ola Solbakken som enkelt satte ballen i Viking-målet. Dermed scoret høyrekanten i sin andre kamp på rad. Vakker detalj av Bakenga i debuten.

Drømmedebut

Så var det samme duo som skulle vise seg frem igjen. Ola Solbakken klinket ballen inn foran mål og der hadde Mushaga Bakenga løpt seg fri. Spissen strakk ut foten og satt den i mål. Dermed ble det både mål og målgivende på spissen som Ranheim for kort tid siden signerte på lån fra Tromsø.

Fire minutter på overtid ble Bakenga også helt i egen boks. Viking fikk en stor sjanse og Ranheim-spissen slengte seg foran og fikk blokkert. Snakk om levere i debuten.

Til tross for at Ranheim tok et viktig bortepoeng falt de ned på kvalikplass etter helgens serierunde. Tromsø slo Brann og klatret dermed på tabellen.