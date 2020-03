Birken-avlysning får alvorlige konsekvenser

Birken Skifestival 2020 er avlyst. Det kan ramme hardt økonomisk.

Det blir ikke Birkebeinerrenn i år. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

– Det var enkel beslutning å avlyse Birken-festivalen, men det får alvorlige, økonomiske konsekvenser. Hvor alvorlig vet jeg ikke.

Det sier Erik Thorbjørnsen, leder av organisasjonskomiteen.

Tirsdag kveld var arrangøren i gang med å varsle alle parter som er involvert i arrangementene som skulle starte med Ingalåmi lørdag, og slutte med Birkbeinerrennet lørdag om en uke.

– Vi må varsle alle deltagere, funksjonærer og partnere. I tillegg til ansatte, sier han.

Hadde rutiner på plass

Arrangøren hadde på forhånd en omfattende varslingsrutine dersom det skulle bli avlysning. Tidligere har man kun tenkt på at vær og snøforhold kunne sette en stopper for Birkebeinerrennet, 54 km fra Rena til Lillehammer. Det har da også vært avlysninger, men aldri så kriselignende som dette.

– Hele Birken-familien rammes. I første omgang har vi gitt beskjed til 10.000 totalt i skifestivalen.

Han mener at dette er en klok avgjørelse, og at idrettsarrangøren bidro til at virussmitten begrenses. At Birken nå tar del i en stor nasjonal dugnad for å begrense smitten, synes Thorbjørnsen er riktig.

– Men hva skjer med økonomien?

– For selskapet Birken AS er i en situasjon som er alvorlig, hvor alvorlig må vi nesten få litt tid til å dykke inn i.

Birken som selskap omsetter for 50 millioner kroner årlig. Det er et ideelt selskap som er eid av tre idrettslag.

– Hensikten er paradoksalt nok å drive god folkehelse. i er en kraftig motor i norsk folkehelsearbeidet.

Overskuddet av arrangementene går tilbake til lag og foreninger.

Sånn sett er det en trist dag for selskapet og hele Birken-familien, men Birken vil aldri arrangere arrangementer som går på bekostning av sikkerheten til deltagere, funksjonærer og publikum.

Må se fremover

Neste nå, hvis det roer seg og ikke eskalerer, blir Birken løpefestival i juni. Norges største terrengløp. Deretter er det Birken på sykkel i september.

– Med manglende inntekter og mange utgifter, kan det bli konkurs?

-Jeg håper ikke at situasjonen er så alvorlig at vi må legge legge inn årene. Vi vil selvfølgelig gjøre alt vi kan for å begrense skadene.

Fulgte anbefalingene

Ikke bare rennene i Birken-festivalnBirkebeinerrennet og en lang rekke andre kultur- og sportsarrangementer avlyses etter råd fra Folkehelseinstituttet. De anbefalte tirsdag kveld å avlyse eller utsette alle arrangement med over 500 deltakere.

Birken skulle etter planen gå 21. mars. Også UngdomsBirken, BarneBirken og de andre Birken-arrangementene 14.-21. mars er avlyst.

Flere stjerner påmeldt

Eliteløperne Martin Johnsrud Sundby og Hans Christer Holund var blant dem som hadde meldt seg på Birkebeinerrennet, men de involverte skjønner selvsagt hvorfor arrangøren er nødt til å gå til dette skrittet.

Øystein Pettersen skulle ha gått det 54 km lange løpet.

– Jeg får si som Jürgen Klopp, som sa det var dumt å stille en manager spørsmålet om korona, sier Pettersen.

Han legger til at han ikke har noen problemer med å forstå Folkehelsetiltakene.

– Jeg får bare innrette meg etter det, men jeg skal gå Birken de neste årene, helt til jeg ikke får gå lenger, sier han.

Pettersen bor på Lillehammer, og har deltatt i arrangementet de siste årene.

Øystein Pettersen var påmeldt Birken. Foto: Mette Bugge

– Alvorlig

Tidligere denne uken ble det uttalt at hovedrennet hadde rundt 6000 påmeldte.

Det opprettes en refusjonsordning til Birkens deltagere der deler av startordningen vil bli refundert, skriver rennet på sine hjemmesider.

– For oss er dette en alvorlig økonomisk situasjon. Vi har allerede påløpt oss masse utgifter i forbindelse med skifestivalen, og mister også inntekt fra flere påmeldinger og salg på selve dagen. Akkurat hvor alvorlig situasjon er, skal vi også få oversikt over, sier Torbjørnsen til VG.