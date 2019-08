KRISTIANSUND - BODØ/GLIMT 1–2

Lagets to 19-åringer Håkon Evjen og Jens Petter Hauge scoret målene.

For første gang denne sesongen har alle lagene i Eliteserien spilt like mange kamper. Nå er Bodø/Glimt er på topp. Med sine 38 poeng er de to poeng foran Molde.

Unge og lovende Håkon Evjen har vært het for de helgule i det siste. Han og Jens Petter Hauge var årsaken til at kampen ble utsatt fra 25. mai på grunn av U20-VM

Etter en snaut kvarter slo 19-åringen fra Narvik til igjen. Iskaldt inne i feltet fikk han uhindret stå og plassere ballen i mål utenfor Sean McDermotts rekkevidde. Det var Evjens åttende mål denne sesongen.

Hjemmelaget tok over

Etter scoringen begynte også hjemmelaget å få mer dreis på angrepene sine. Torgil Gjertsen var ikke langt unna utligning med en god heading etter 25 minutter. KBK fortsatte å dominere banespillet og gjestene ble spilt lavt.

– Vi må nok opp flere hakk. Vi fikk et mål, men kan ikke fortsette på denne måten, sa målscorer Evjen til Eurosport etter at laget hans overlot initiativet i kampen fullstendig til vertene.

KBK har en god hjemmestatistikken og har hentet 15 av sine 23 poeng på hjemmebane.

Glimt-trener Kjetil Knutsen slo fast etter 1. omgang at lagets hans måtte unngå å miste ballen så høyt i banen og slippe til kontringer.

Etter en times spill var hjemmelaget noen få millimeter unna utligning. Nok en gang var Gjertsen sist på ballen med et farlig innlegg, men Glimts sisteskanse Ricardo Friedrich fikk fingertuppene på ballen som endte i tverrliggeren.

Avsluttet med ti mann

Bodø/Glimt måtte spille over en halv omgang med ti mann. Ole Amund Sveen måtte forlate banen etter 66 minutter etter å ha fått sitt annet gule kort.

Etter 72 minutter utnyttet Glimt en overgang. Innbytter Hauge ble spilt igjennom av Evjen og nettet sikkert sitt annet mål for sesongen.

Bendik Bye reduserte til 1-2 og ga kampen spenning igjen. Han fikk veldig god tid til både å finte og sikte da han scoret fra skrått holdt med snaue ti minutter igjen av kampen. Det var hans fjerde mål for sesongen.

Likevel holdt de gulkledde unna. Nå leder de sensasjonelt Eliteserien foran Molde og Odd med 13 kamper igjen.

(©NTB)