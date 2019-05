Casper Ruud fikk en ny opplevelse i French Open: – Jeg har lyst til å være grådig

PARIS. Ruud var avslappet og rolig da han traff de få norske pressefolkene som er til stede i Paris. En liten time etter at han og makker Miomir Kecmanovic hadde beseiret Edoard Roger-Vasselin og Ivan Dodig med 2–1 i sett, satt han der med godfølelsen i pressesenteret ved et lite bord med to stoler rundt.

Et par italienske journalister sto i bakgrunnen. De lurte på om han sa noe om singlemotstanderen onsdag: italienske Matteo Beretti.

Ruud uttalte seg mest om den spennende doublekampen, ikke minst fordi han og serberen tapte det første settet 1–6. Så kom de kraftig tilbake og vant 6–1.

– Det gjorde godt for selvfølelsen, sier han.

Tredje sett ble jevnt. Ruud og makkeren brøt til 6–5 og servet hjem settet og kampen til 7–5. Den franske og kroatiske spilleren på den andre siden av nettet var seedet som nummer 12 i turneringen.

– Det er fint å slå ut et seedet par. Nå kan vi komme langt. I neste runde i double får vi ikke et seedet par, sier 20-åringen.

Kom inn i rytmen

Han forklarer snuoperasjonen med at de to brukte litt tid på å finne sammen. Da de lyktes med opplegget sitt, var det bare å kjøre på.

Han sier at han ikke tar doublekarrieren like seriøst som single, men det at de to koste seg, bidro til gevinst.

Han syntes opplevelsen var morsom.

– Det er en ny opplevelse for meg å være i 2. runde i en Grand Slam både i single og double. Jeg har lyst til å være grådig og gå for enda mer. Det er ingen vits i år være fornøyd.

Fikk økt selvtillit

– Dette var en utrolig kamp. Casper imponerte, og dette er bra for selvtilliten med tanke på kampen i morgen. Det gir økt motivasjon, sa Ruuds spanske trener Pedro Clar til Aftenposten etter tirsdagens kamp.

– I dag imponerte han meg mer i volleyspillet enn i baseline, der jeg vet at han spiller bra, la han til.

Johansen, Erik / NTB scanpix

God oppladning

Generalsekretæren i Norges Tennisforbund trakk frem måten Ruud og lagkameraten slo tilbake på etter en tøff start.

– Det var gøy å se dem med smil om munnen selv om de tapte det første settet, sa Alexander Kjær.

– Da fikk de fart på returspillet. Det var fint å se dem vinne det tredje.

Kjær mener at Ruud har ladet veldig godt opp til kampen mot Matteo Berrettini fra Italia onsdag.

– Og vi har sett at han mestrer det som er avgjørende i tennis: Serve og returer. Vi vet at 195 cm lange Berrettini har en kraftfull serve.

Lest denne? En uventet forespørsel løftet Casper Ruud mot verdenstoppen

Vil få motstanderen på hæla

Forbundets idrettssjef Øivind Sørvald var svært overrasket over resultatet.

– De begynte å spille sammen i 2. sett, og da snur slike kamper fort. Motstanderne ble nervøse og gjorde feil.

Sørvald opplyser at Ruuds trenere har fått den informasjonen de trenger foran singlekamper mot Berrettini.

– Da legger de opp en plan A og en plan B. Casper sier selv at han ønsker å få motstanderen på hæla og på defensiven. Begge to kommer til å prøve det.

– Har du troen foran onsdagens kamp?

– Ja, så absolutt. Casper er godt forberedt.

Søndag gikk Ruud videre til 2. runde i single. Da slo han ut latviske Ernests Gulbis med sifrene 6-2, 7-6, 6–0. Snarøya-gutta møter 29.-seedede Berrettini onsdag.

Avansement i double betyr mer kampbelastning for Ruud, men treneren ser positivt på det.

– Når du vinner, er det alltid bra, sier Pedro Clar.