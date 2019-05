Nørstebø ferdig i svensk toppklubb

Nørstebø ble lånt ut til det norske landslaget under det svenske sluttspillet. Han fikk med seg 18 kamper for klubben denne sesongen. Nå er han klar for VM-spill i Slovakia med Norge.

Nørstebø fikk sin ishockeyopplæring i Brynäs før han gikk til Göteborgsklubben Frölunda foran 2016/17-sesongen. Det er fortsatt usikkert hvor trønderen spiller neste sesong.

Landslagskollega Mats Rosseli Olsen spiller fortsatt for Frölunda.

Tirsdag ble det klart at også at målvakten Johan Gustafsson forlater de ferske SM-gullvinnerne. Også fem andre spillere forlater klubben.