Magnus Carlsen samler sjakkprofiler til ny «superturnering»

Magnus Carlsen samler et utvalg sjakkprofiler til fire nettbaserte superturneringer med en påfølgende finale med millionpremie i potten.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Magnus Carlsen er klar med ny turnering. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

NTB

Den norske verdensmesteren gjorde nylig suksess med nyvinningen Magnus Carlsen Invitational. Den vant han til slutt selv og stakk av med førstepremien på 734.000 kroner.

Nå er 29-åringen klar med et nytt konsept.

Onsdag opplyser Carlsen-leiren at planene for The Magnus Carlsen Tour skal presenteres på en pressekonferanse i Oslo torsdag.

Nyvinningen omtales som «fire nye superturneringer på nett som kulminerer i finale i august og med en samlet premiepott sjakken ikke har sett maken til».