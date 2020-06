Karsten Warholm satte verdensrekord på Bislett

Karsten Warholm løp alene og slo til med verdensrekord på 300 meter hekk under Bislett Impossible Games.

Karsten Warholm jublet for rekorden. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Målet var enkelt: Slå tiden 34,48 fra 18 år siden. Chris Rawlinson er mannen som har bestenoteringen i verden på distansen.

Warholm psyket seg opp som vanlig, selv om tilskuerne var fraværende, og langet ut fra start.

Verdensmesteren slakket ikke på tempoet, og han sto distansen godt, kanskje ikke så rart, siden han normalt løper 400 meter hekk.

Karsten Warholm i kjent stil på Bislett. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Nydelig

– Det går så fort, sa NRK-kommentator Jann Post

Uansett, Warholm spurtet som bare det, og løp inn til 33,79. Det er ny uoffisiell verdensrekord.

– Ingen har vært i nærheten av samme tid. Under 34 sekunder. Det er fryktelig fort, sa Post.

Warholms armer gikk til værs etter målgang. Og han jublet vilt.

– Det er så nydelig. Det er så fint å kjenne på adrenalinet igjen, konkurrere og vise hva jeg er god for, sa Warholm til NRK etter å ha senket den gamle rekorden med sju tiendedeler.

– Det er litt morsomt, for Leif Olav (Alnes, trener) sa at jeg kanskje kunne slå den med et halvt sekund. Jeg tenkte at det går bare ikke, men så satt den. Det er så nydelig.

Første løp for sesongen

Verdens beste løper på 400 meter hekk imponerte med sitt løp på den sjelden løp distansen, selv om det var hans første løp for sesongen.

– Han imponerer stadig. Han leverer varene hele tiden. Det er veldig kult å følge med på, sa treningsvenninne Amalie Iuel til Aftenposten etter løpet.

Hun løp selv samme distanse, men måtte se seg slått av Sara Slott Petersen.