Idrettsforbundet ber myndighetene bruke toppfotballen som «prøvekanin»

Norges idrettsforbund håper å få regjeringen med på en «pilot» som åpner for treninger i norsk toppfotball fra 4. mai og kamper fra 15. juni, skriver VG.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det jobbes fra mange hold med å få i gang fotballaktiviteten. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

NTB

Avisen har fått tilgang til en kopi av et brev sendt fra idrettsforbundet til regjeringen og helsemyndighetene mandag.

Brevet er signert idrettspresident Berit Kjøll og idrettsforbundets generalsekretær Karen Kvalevåg.

«Som et første initiativ for å gjenåpne idretten, innenfor den til enhver tid gjeldende smittevernlovgivning, ønsker NIF og Norges Fotballforbund (NFF) å gjennomføre en «pilot» i norsk toppfotball hvor aktivitet gjenopptas med strenge smitteverntiltak», skriver NIF i brevet ifølge VG.

«Piloten skal evalueres løpende og erfaringene vil være til nytte i den videre prosessen med å gjenåpne idretten i takt med samfunnet for øvrig.», heter det videre.

NFFs konkurransedirektør Nils Fisketjønn jobber med rammene rundt fotballkamper man håper skal spilles i tiden som kommer. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Rustet

Det vises også til at Norges Fotballforbund er rustet til å gjennomføre kamper i tråd med de rådende smitteverntiltakene.

I brevet fremhever NIF en rekke smitteverntiltak som gjøres gjeldende for toppfotballen. De handler blant annet om at de enkelte lagene anses å være lukkede kohorter som følger Folkehelseinstituttets råd om karantene utenom kamp og trening.

Medisinsk sjekk av spillerne under trening er et annet tiltak.

Samtidig jobber også Norges Fotballforbund på spreng med å legge planer for hvordan fotballkamper kan gjennomføres i tråd med virusrestriksjonene.

Lørdag ble det klart at myndighetene viderefører forbudet mot idretts- og kulturarrangementer med over 500 tilskuere til 1. september. Det påvirker naturlig nok også fotballen.

Trenger 200 personer

NFF utarbeider nå et dokument som blant annet skal angi hvor mange personer som må til for å gjennomføre en eliteseriekamp.

Konkurransedirektør Nils Fisketjønn sier til VG at tyske fotballedere har anslått at man trenger rundt 280 mennesker totalt på en Bundesliga-kamp, og «noe mindre» for 2. Bundesliga.

– Vi er på samme nivå: Rundt 200 mennesker, sier Fisketjønn til avisen.

Blant de øvrige temaene som diskuteres er behovet for å ha ballhentere rundt banen.

Helsemyndighetene står fast ved at det er for tidlig å si når fotballen kan gjenopptas.

