RBK fikk småpenger av Rajas millioner: – Viser at krisepakken bommer

Rosenborg søkte om drøyt 4,4 millioner fra idrettens krisepakke. Må nøye seg med 65.000 kroner.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Bom fra Raja: Rosenborg får kun småpenger fra idrettens krisepakke. Foto: Håvard Jensen

– Dette viser at – som tidligere konkludert fra idretten – at den første pakken ikke treffer i det hele tatt for fotballklubbene.

Det er RBK-leder Tove Moe Dyrhaugs reaksjon på at Rosenborg kun tildeles småpenger når Lotteritilsynet betaler ut nye 77 millioner til idrettsarrangører som har fått arrangementet sitt avlyst eller utsatt.

Speiler ikke situasjonen i toppfotballen

Rosenborg søkte om 4.417 250 kroner. Det tildelte beløpet er 65.000 kroner.

– Det viser også at søknadskriteriene ikke speiler drift i toppfotballen, skriver Dyrhaug i en e-post til Adresseavisen.

Det er andre runde med utbetalinger som nå gjøres fra krisepakken som er etablert av Kulturdepartementet i forbindelse med viruskrisen. Den første ble gjort 8. mai.

Rammen på krisepakken er 700 millioner, og til sammen 2254 søkere søkte om 372 millioner kroner.

Saken blir oppdatert.