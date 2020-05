Slik blir Solskjærs videre vei i FA-cupen

Datoene for kvartfinaler, semifinaler og finale i FA-cupen er klare. Ole Gunnar Solskjær og Manchester United møter Norwich til kvartfinale 27. eller 28. juni.

Ole Gunnar Solskjær har fått dato for FA-cupkampene som gjenstår. Foto: Dave Thompson, AP / NTB scanpix

Det opplyser Englands fotballforbund fredag.

De fire kvartfinalene spilles helgen 27. og 28. juni, mens semifinalene skal gå 11. og 12. juli. Finaledatoen blir 1. august.

Samtidig opplyses det at ytterligere informasjon om starttidspunkter for kampene og hvilke arenaer som skal benyttes blir klart på et senere tidspunkt.

Dette er kvartfinalene: Leicester – Chelsea, Newcastle – Manchester City, Norwich – Manchester United, Sheffield United – Arsenal.

– Dette har vært en vanskelig periode for mange mennesker, og samtidig som dette er et positivt skritt, er disse datoene avhengig av at alle smittevernrestriksjonene følges. Helsen til spillerne, støtteapparatene og fansen er fortsatt førsteprioritet, sier FA-sjef Mark Bullingham.

Manchester United håper å kunne kopiere FA-cupbragden fra 2016. Foto: Tim Ireland, AP / NTB scanpix

Han takker videre klubben for samarbeidsviljen som er vist i arbeidet med å komme fram til cupdatoene som ble presentert fredag.

Torsdag ble det kjent at Premier League starter opp igjen med kamper 17. juni. De av klubbene som også er involvert i FA-cupen står foran et heseblesende sommerprogram.

Målet er å være i mål med både Premier League og FA-cupen 1. august.

