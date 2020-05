Tromsø-gutt klar for Arsenal: Slik har veien hans dit vært

George Lewis (19) har hatt en utrolige reise fra Tromsø til Arsenal.

George Lewis på Emirates under kampen mellom Arsenal og West Ham 7. mars i år. Foto: Privat

Den 19 år gamle tromsøgutten George Lewis er klar for Arsenal. Etter det iTromsø får opplyst har 19-åringen signert for storklubben, men selve overgangen går ikke i orden før overgangsvinduet åpner.

Cheikh Diaw, spillerens agent, bekrefter overgangen til NTB. Det samme gjør sportslig leder i Fram Larvik, Jostein Jensen, til VG.

Overgangen vekker reaksjoner. Hvordan kan en fotballspiller fra Tromsø, som nesten ikke har spilt seniorfotball og aldri startet en kamp på høyere nivå, i en alder av nesten 20 år, signere for en av Englands største fotballklubber?

George Lewis Igaba-Ishimwe Maniraguha ble født 16. juni 2000 i Kigali, Rwanda, men er oppvokst i Tromsø. At Arsenal har valgt å signere en spiller med røtter fra Rwanda, er neppe tilfeldig, ettersom et av lagets hovedsponsorer er «Visit Rwanda».

– Passet ikke inn

Den 170 centimeter høye kantspilleren er utvilsomt et stort talent. Han vokste opp i Tromsdalen og spilte sine barndomsår der før han som junior meldte overgang over brua til TIL i 2015. Blant annet avgjorde han «mini-slaget om Nord-Norge» da TIL slo Bodø/Glimt.

Etter to år i TIL, returnerte Lewis til Tromsdalen.

– Jeg passet vel bare ikke inn i TIL, verken som person eller spillertype. De ville at jeg skulle være som alle andre og det fungerte ikke for meg. Jeg trengte et miljøskifte og karrieren har skutt fart etter at jeg kom til TUIL, sa Lewis til iTromsø etter en kamp for 2.-laget mai 2018.

Lingard, Molde og Italia

For 2.-laget scoret han 13 mål på 15 kamper i 4.-divisjon i 2017 og ble av daværende TUIL 2-trener Jonathan Hill sammenliknet med Manchester United-stjernen Jesse Lingard.

I juni samme år skrev han proffkontrakt med klubben. Han fikk tre innhopp for A-laget i OBOS-ligaen i 2018.

Han var i Moldes søkelys den sommeren og i desember trente han med den italienske Serie B-klubben Spezia i to uker.

I mai 2019, valgte Lewis å rive proffkontrakten med TUIL i stykker. Han ble da stemplet som utålmodig av TUIL-ledelsen.

Etter noen måneder uten klubb, returnerte Lewis og spilte noen kamper for TUILs 2.-lag, før han følgende sommer flyttet til Larvik. Den høsten ble det to innhopp for 2.-divisjonsklubben Fram Larvik, før han returnerte til Tromsø etter sesongen.

Fra Fløya til Arsenal

Så sent som 25. januar i år under iTromsø-cup i Skarphallen, avviste Lewis en retur til TUIL, men åpnet opp for spill for Dalingans divisjonskollega Fløya.

INTERVJU: George Lewis under iTromsø-cup i januar da han intervjues av iTromsø etter en god kamp for Fløya. Foto: Tobias Stein Eilertsen

18. februar kunne iTromsø avsløre at Lewis var på plass i England for et prøvespill med selveste Arsenal.

Etter å ha imponert stort den første uken under prøvespill for hovedstadsklubben, ble den utvidet med enda én og 3. mars ble det klart at Lewis hadde fått et muntlig tilbud om kontrakt med London-klubben.

19-åringen trente med U23-laget til Arsenal, men fikk også én økt med A-laget til «The Gunners» og var til stede på tribunen på Emirates da Arsenal slo West Ham 1–0.

Så slo koronakrisen ut for fullt og sluttføringen av kontrakten dro ut i tid, men alt skal nå være klart.